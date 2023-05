Sono i giorni dell’Inter: ecco l’erede di Skriniar!

Momento d’oro per la squadra di Simone Inzaghi: il tecnico piacentino sarà accontentato, rispunta un vecchio obiettivo per il post Skriniar

Non è un mistero che in casa Inter sia un momento magico. I nerazzurri, dopo aver eliminato il Milan e aver conquistato la finale di Champions League, attendono con ansia il big match di Istanbul contro il Manchester City. Una gara secca, sulla carta proibitiva, nella quale i nerazzurri vogliono lasciare tutti a bocca aperta.

Non c’è solo il pensiero europei per la squadra meneghina che, tra pochi giorni, dovrà affrontare anche un’altra finale: quella di Coppa Italia.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, che dovrà poi vedersela col West Ham nell’ultimo atto della Conference League, rimane un avversario ostico.

Ma intanto i pensieri della dirigenza interista sono già tutti rivolti all’estate, ad un futuro che in sede di calciomercato andrà scritto settimana dopo settimana. Chi sicuramente saluterà la ‘Beneamata’ è Milan Skriniar.

Una partenza che, definita già lo scorso gennaio, vedrà il talento slovacco volare in Francia per vestire a parametro zero la maglia del PSG.

Un duro colpo per l’Inter che per infortunio – Skriniar è stato recentemente operato alla schiena – ha perso il suo pilastro anche per il finale di stagione.

Al di là delle voci che vorrebbero un recupero lampo dell’ex Sampdoria per Inter-Manchester City, dove Skriniar potrebbe giocare per l’ultima volta con i nerazzurri, resta il fatto che il vuoto che il classe ’95 ha lasciato e lascerà nei prossimi anni sarà difficile da colmare.

Regalo per il post Skriniar: l’Inter pesca in Serie A

L’addio, dopo sei anni a Milano, costringerà Marotta ad agire ed in fretta nella ricerca di un degno sostituto al centro della difesa interista. Una retroguardia che, molto probabilmente, perderà a zero pure Stefan de Vrij. Come per Skriniar, l’ex laziale sembrerebbe deciso a non rinnovare lasciando la società di Steven Zhang a parametro zero a fine giugno.

Ma chi rimpiazzerà Skriniar? Il nome, che torna fortemente di moda dopo essere stato avvicinato ai colori nerazzurri nei mesi scorsi, è quello di uno dei migliori centrali della Serie A: Nikola Milenkovic.

Il 25enne serbo, che lo scorso agosto ha firmato un rinnovo con la Fiorentina fino al 2027, rimane tra i candidati principali a vestire subito la maglia dell’Inter.

Il patron dei gigliati Rocco Commisso non escluderebbe una cessione che, negli ultimi due anni, è già stata molto vicina. La sua richiesta per la cessione di Milenkovic si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro.

Una cifra che l’Inter, di buon grado, starebbe pensando di investire rinforzando il pacchetto di centrali a disposizione di Inzaghi, affiancando l’ex Partizan a Bastoni.

Milenkovic, in quella che verosimilmente potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 39 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti all’attivo.