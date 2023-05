Tradimento dopo Istanbul: Lautaro ha detto sì

Lautaro Martinez lascia l’Inter dopo la finale di Champions League? Il Toro avrebbe detto sì, ecco la sua possibile prossima destinazione

Una stagione davvero da incorniciare per Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ nerazzurro ha infatti vinto il Mondiale con la sua Argentina lo scorso mese di dicembre, poi ha trascinato l’Inter in campionato ed alla finale di Champions League.

In campionato è stato un vero portento; ben 20 reti in 35 gare, per una media davvero altissima, di un gol ogni 121′. Meglio di lui solo Victor Osimhen, lontano tre gol nella classifica capocannonieri.

In Champions, inveve, il suo bottino è decisamente inferiore; sono tre i gol all’attivo in 12 gare giocate ma non va certo dimenticato quello fondamentale nella gara di ritorno contro il Milan che, di fatto, ha chiuso ogni discorso sulla qualificazione.

Con un rendimento del genere, naturalmente, gli interisti se lo tengono ben stretto; la dirigenza nerazzurra ha indicato nell’argentino come il simbolo di questa squadra ma anche per il futuro, con la fascia di capitano che già è saldamente sul braccio viste le panchine in serie di Samir Handanovic.

Lautaro Martinez, addio Inter in estate: la nuova destinazione del Toro

Nonostante le dichiarazioni, però, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano da Milano, per stessa volontà del bomber argentino. Stando a quanto affermano i media inglesi, infatti, il Toro sarebbe pronto ad un’esperienza Oltremanica, in Premier League.

L’argentino considera il torneo inglese come altamente stimolante ed adatto alle sue caratteristiche e sarebbe deciso a trasferirsi già al termine di questa stagione, in estate. Magari con un ultimo regalo all’Inter, consegnargli la Champions League che manca dalla bacheca nerazzurra dal 2010.

In Inghlterra, peraltro, il Toro ha diversi estimatori. In primis il Chelsea, il club dove siederà in panchina il suo connazionale Mauricio Pochettino. Il futuro tecnico dei Blues avrebbe già chiesto alla dirigenza un centravanti, indicando proprio in Lautaro il nome ideale per il suo gioco.

Ed il Chelsea sarebbe pronto ad accontentare il tecnico mettendo sul piatto 80 milioni di euro circa, la valutazione attuale dell’argentino. Come se non bastasse, i londinesi sono anche proprietari del cartellino di Romelu Lukaku, tornato ad essere decisivo nella parte finale di stagione.

Non è escluso che pur di convincere l’Inter a privarsi del suo numero 10, il Chelsea non decida di mettere sul piatto proprio il cartellino del centravanti belga che ha già affermato più volte di voler restare a Milano e non ritornare a Londra, scottato dall’esperienza nella scorsa stagione.