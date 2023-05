“Zidane? Ne stanno parlando”: la bomba sul prossimo allenatore della Juve

L’indiscrezione su Zinedine Zidane fa impazzire i tifosi della Juventus: il francese potrebbe sedersi sulla panchina bianconera

La Juventus è uscita sconfitta dal Sanchez Pizjuan di Siviglia e ha dovuto abbandonare il sogno di disputare la finale di Europa League.

I bianconeri sono stati battuti dagli andalusi ai supplementari dopo aver pareggiato 1-1 la gara di andata a Torino.

La truppa di Allegri era riuscita a passare in vantaggio nel secondo tempo con Dusan Vlahovic prima di subire il gol del pareggio dell’ex milanista Suso e poi l’incornata ai supplementari di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Erik Lamela, che ha fissato il punteggio sul 2-1.

La truppa di Allegri era riuscita a passare in vantaggio nel secondo tempo con Dusan Vlahovic prima di subire il gol del pareggio dell’ex milanista Suso e poi l’incornata ai supplementari di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Erik Lamela, che ha fissato il punteggio sul 2-1.

La delusione nell’ambiente bianconero è fortissima, anche perché i tifosi juventini credevano moltissimo nella possibilità di raggiungere la finale di Budapest e portare a casa quel trofeo che manca da 30 anni esatti nella bacheca della Juventus.

Inoltre, la vittoria in Europa League avrebbe consentito alla Signora di qualificarsi per i gironi di Champions League senza dover stare a pensare alle probabili penalizzazioni in classifica.

Un fallimento, quello della Juve, che ha rimesso in discussione anche la posizione di Massimiliano Allegri. Sui social i tifosi sono tornati a chiedere la testa dell’allenatore, da tempo criticatissimo e ritenuto il principale responsabile di questo andamento insoddisfacente.

La società, almeno a parole, non sembra pensarla così, dato che Francesco Calvo ha ribadito che il tecnico livornese (che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro annui) resterà alla guida della Juventus anche nella prossima stagione.

Il ko di Siviglia fa tremare Allegri: arriva Zidane?

Tuttavia la debacle di Siviglia ha fatto tornare di moda alcuni possibili sostituti di Allegri nel caso la Juve dovesse decidere di separarsi anzitempo dal suo allenatore.

Si parla in queste ore di profili italiani come Roberto De Zerbi – che sta incantando in Premier League con il suo Brighton – e Raffaele Palladino, che ha convinto tutti nella sua prima stagione da tecnico al Monza. Tra i sogni dei tifosi ci sono però altri nomi, ovvero Antonio Conte e soprattutto Zinedine Zidane.

Le parole pronunciate da un ex giocatore fanno sperare il popolo juventino nell’arrivo di Zizou come nuovo tecnico della Signora. Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha detto a TV PLAY che l’ex allenatore del Real Madrid starebbe parlando con la Juve, anche se molto dipenderà da cosa succederà in termini di sentenze sportive.

Secondo Frey la scelta di puntare su Zidane sarebbe una mossa azzeccata da parte dei bianconeri. L’ex numero uno crede che Madama debba affidarsi alle sue bandiere, tra cui Alessandro Del Piero, che lo stesso Frey ritiene perfetto per il ruolo di presidente.