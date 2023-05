Affare fatto, Cuadrado a un passo dalla firma: dove giocherà

La stagione si avvicina alla sua conclusione e si iniziano a tirare le somme in vista della prossima. Uno dei calciatori che potrebbe dare una sterzata al suo futuro è Juan Cuadrado

La tenuta fisica dell’ex Chelsea e Fiorentina non è più quella di un tempo ma, nonostante ciò, il colombiano resta uno degli elementi più pericolosi in Serie A nel confronto uno contro uno.

Di recente lo scenario riguardante il suo futuro sembra aver preso una direzione decisa: la possibilità ritiro è ancora molto lontana. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’esperto esterno potrebbe trovare a breve un accordo che gli consentirebbe di giocare ad alti livelli ancora per qualche anno.

Dopo un lungo tira e molla la firma di Juan Cuadrado sembra essersi sensibilmente avvicinata, per la gioia dei tifosi che attendevano il colpo.

Nel corso di questa complicata stagione per la Vecchia Signora, non sono mancate le critiche anche nei confronti di uno dei beniamini della tifoseria bianconera: Juan Cuadrado.

Il colombiano sembra aver perso lo smalto che lo contraddistingueva e sul campo ha abbassato sempre più indietro il suo raggio d’azione.

Nonostante le critiche e un rendimento di squadra non proprio positivo, però, Cuadrado è stato tra i più presenti in campo con ben 45 presenze condite da 2 gol e 4 assist totali.

Si delinea il futuro di Juan Cuadrado: la firma è sempre più vicina

A gettare ombre sul suo futuro in bianconero, più che le prestazioni, c’è un contratto in scadenza nel giugno 2023 a cifre che la Juve non sembra più essere disposta a elargire al colombiano. Tutto, dunque, lasciava presagire ad un addio a fine stagione ma il grave infortunio subito da De Sciglio contro il Lecce ha scombinato i piani della dirigenza.

Il laterale scuola Milan, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore che lo terrà fuori dai campi di gioco per diverso tempo.

Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di un ulteriore anno del colombiano non sarebbe più così remoto.

La Vecchia Signora sarebbe intenzionata a rinnovare Cuadrado, magari abbassando l’attuale ingaggio dell’ex Fiorentina, aggiungendo un altro esterno alla batteria a disposizione di Allegri. Come nuovo innesto in cima alla lista c’è ancora Carlos Augusto, esterno protagonista dell’ottimo campionato del Monza.

Carlos Augusto ha ben figurato nel suo primo anno di Serie A mettendo a referto 6 gol e 5 assist in 33 presenze. I buoni uffici con la dirigenza del Monza potrebbero aiutare la Juventus ad aggiudicarsi il brasiliano.

Per abbassare i costi del cartellino potrebbero essere inserite giovani contropartite come Barbieri.