Clamoroso Juve, non vogliono Giuntoli

Cristiano Giuntoli e la Juve si allontanano a sorpresa, stando a ultime indiscrezioni che, se confermate, sarebbero davvero clamorose

Il direttore sportivo del Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è pronto a legarsi ai bianconeri. Sarebbe l’uomo della rivoluzione. C’è però qualcosa che non quadra, l’affare potrebbe saltare a sorpresa, creando così ancora più caos nella Juventus.

Uno dei pochi compiti già dati per fatti in casa Juve potrebbe avere dei pesanti rallentamenti se non proprio saltare. Sono le ultime sul caso Giuntoli-Juve a mettere in apprensione i tifosi, che già vedevano nel direttore sportivo del Napoli l’artefice di una prossima rinascita.

Giuntoli è consapevole come la sfida bianconera sarà bella ma allo stesso tempo molto difficile, c’è una società in formazione e sul piano sportivo molto dovrà essere fatto. Soprattutto considerando come il calciomercato partirà con un grande freno a mano tirato, nonché alcune avversità che stanno prendendo il sopravvento.

Giuntoli e la Juve, perché può saltare l’affare

Ci sono dei dubbi sull’operazione e interessa l’asse tra Torino e Napoli. Partendo dalla città campana, Aurelio De Laurentiis non sarebbe contento di liberare il suo ds a una diretta concorrente, considerando come molti obiettivi di mercato passerebbero di fatto nell’interesse bianconero.

Il direttore sportivo è legato al Napoli sino al 2024, ma non è facile ottenere subito una rescissione. Ma c’è di più, Giuntoli alla Juve salterebbe per via della proprietà bianconera, è questa la teoria di Luca Momblano su Juventibus.

Sarebbe qualcosa di clamoroso, Momblano ha rivelato le ultime indiscrezioni: “Alla Juve sta emergendo un fronte anti Giuntoli, proprio ora che l’accordo è quasi perfezionato. Non è un’ipotesi, ne sono sicuro, ci sta gente all’interno della Juve contro la rivoluzione”.

Una mossa praticamente tafazziana e che confermerebbe come i bianconeri siano i maestri dell’autolesionismo sportivo. Se questo accordo salterà proprio per la contrarietà di una parte della dirigenza, di certo i tifosi potrebbero attuare forme di protesta, disertando in massa lo Stadium.

La Juve con Giuntoli avrebbe senza dubbio una missione importante sul piano sportivo, tornare almeno ad essere competitiva per il titolo. Soprattutto se sarà esclusa dalle coppe europee, si concentrerà su un obiettivo fattibile, ma a patto di essere continua e soprattutto con una squadra in salute dal punto di vista fisico.

Giuntoli non si limiterebbe solo al semplice mercato ma anche all’analisi dello staff tecnico: gli intoccabili preparatori e responsabili medici potrebbero salutare anticipatamente la società bianconera.