Con Rabiot al Manchester United: bye bye Juve

Non solo Rabiot al Manchester United: i piani di mercato della Juventus si complicano, così saluterà definitivamente i bianconeri

Saranno mesi delicati per la Juventus che durante l’estate sono pronti a vivere cambiamenti decisamente rilevanti per il fuutro della squadra di Massimiliano Allegri, così come per l’assetto societario.

Intanto ci sarà da attendere la decisione definitiva della Corte di Appello Federale che si pronuncerà sul caso plusvalenze fittizie, delineando poi le mosse che in sede di calciomercato i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ porteranno avanti. Una rosa che a conti fatti ha bisogno di innesti di un certo valore, un po’ in ogni zona del campo.

In difesa è ormai chiaro come Juan Caudrado non farà più parte della Juventus del futuro. Il colombiano, in scadenza a giugno, non ha rinnovato e lascerà quindi la ‘Vecchia Signora’ a parametro zero.

Discorsi da valutare anche quelli che vedranno il sicuro acquisto di un nuovo terzino, visto pure il grave infortunio occorso a De Sciglio: Andrea Cambiaso, dopo il prestito al Bologna, pare destinato ad approdare alla corte di Allegri.

In attacco occhio a Vlahovic, il cui feeling con il ‘Conte Max’ è ormai ai minimi storici mentre pare che Di Maria difficilmente possa finire per rinnovare e restare a Torino. Chi sicuramente dirà addio, per lui è molto probabile la firma a parametro zero con il Manchester United, è Adrien Rabiot.

Dalla Juve allo United: non saluta solo Rabiot

Si sa, Allegri stravede per il centrocampista francese che quest’anno ha mostrato numeri di grandissimo livello anche in fase realizzativa. Nonostante il pressing dell’allenatore toscano, però, l’ex PSG salutare il calcio italiano per vivere, probabilmente, la sua prima avventura in Premier League.

Proprio al Manchester United che al momento pare essere la società maggiormente interessata all’acquisto ed in pole position per il prossimo luglio.

Ma lo sbarco all’Old Trafford di Rabiot non sarebbe l’unico, direttamente dalla squadra di Allegri. Perché un altro big dell’undici juventino potrebbe finire per seguire il centrocampista transalpino e finire in cima alla lista di ten Hag.

Si tratta di Wojciech Szczesny che, senza qualificazione alla Champions League e con un solo anno di contratto a disposizione, potrebbe chiedere di essere ceduto. Un profilo di grande esperienza e spessore che lo United gradirebbe, anche come secondo visto che de Gea alla fine potrebbe comunque rinnovare.

Erik ten Hag ha intenzione di avere a disposizione due portieri di grandissimo livello internazionale e l’opzione Szczesny, insieme a Rabiot, è una possibilità che non dovrà essere sottovalutata da qui a qualche settimana.

Per il polacco possibile la proposta di un contratto biennale, con opzione per una terza stagione. La ‘migrazione’ da Torino a Manchester non riguarderebbe, dunque, solo Rabiot: anche l’ex romanista può dire subito addio alla Juventus.