Di Maria gela la Juve: se ne va dal suo connazionale

Il calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla decisione sul futuro di Di Maria: tradimento dietro l’angolo

In casa Juventus è già tempo di pensare e valutare il futuro. Al di là del campo e dei risultati che arriveranno da qui a qualche settimana, la ‘Vecchia Signora’ è pronta a gettarsi in una delle sessioni di calciomercato più scoppiettanti degli ultimi anni.

I bianconeri hanno la ferma intenzione di rinforzare con decisione la rosa di Massimiliano Allegri anche se, in tal senso, molto dipenderà dalle uscite. Ed una di queste potrebbe riguardare l’attacco, con Angel Di Maria che rimane in scadenza contrattuale tra poco più di un mese.

L’argentino ha mostrato tutta la sua classe sin dal suo arrivo in Serie A ma le difficoltà della Juventus, in campo, hanno spesso e volentieri limitato il gioco del fuoriclasse sudamericano. Senza rinnovo e con l’annata che sta per chiudersi, a questo punto l’addio alla ‘Vecchia Signora’ comincia ad essere quasi scontato.

E, in tal senso, tra le tante opzioni ventilate da settimane una in particolare potrebbe decollare e lasciare sia Allegri che la Juventus a bocca asciutta.

Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com‘, il club che pare intenzionato a fare degli sforzi consistenti per strappare Angel Di Maria alla Juventus sarà l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ sono reduci da un’annata agghiacciante in cui hanno fallito praticamente tutto. Diego Simeone, d’accordo con la dirigenza madridista, punterà quindi ad un calciomercato estivo all’insegna di grandi rinforzi, di primissimo livello.

Di Maria tentato: lo vuole Simeone

E proprio il ‘Fideo’, che ha conquistato tutti sin dal suo sbarco a Torino, sarebbe tra le priorità del ‘Cholo’. Nonostante le dichiarazioni dell’ala sudamericana che qualche tempo fa aveva manifestato il suo benessere a Torino, adesso la vicenda potrebbe prendere una piega estremamente diversa.

Perchè Di Maria, nella sconfitta con il Siviglia, è stato sostituito da Allegri: un gesto che l’argentino non ha gradito, mostrando all’uscita del campo tutta la sua rabbia e frustrazione per l’essere rimpiazzato dal tecnico livornese.

Un rapporto che potrebbe quindi essere deteriorato quello tra allenatore e calciatore: in questa piccola crepa l’Atletico Madrid proverà a farsi spazio, tentando Di Maria con l’occasione di fare ritorno a Madrid, ma stavolta da avversario del Real. Uno scenario, quindi ben delineato.

Perchè Di Maria, ora come ora, potrebbe essere orientato verso l’addio dopo una sola stagione coi colori bianconeri.

La Juventus, che ha già da tempo tentato di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, potrebbe dover alzare bandiera bianca. Ed in questa ‘battaglia’ di mercato chi rischia di averla vinta è proprio Simeone, che stravede per Di Maria e spingerà finchè possibile affinche l’ala di Rosario vesta la maglia dell’Atletico Madrid durante l’estate che incombe.

In questa che dovrebbe essere l’unica stagione di Di Maria con la maglia della Juventus, il ‘Fideo’ ha collezionato 8 reti e 7 assist vincenti in 37 apparizione tra campionato e coppe.