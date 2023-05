Diletta Leotta, la camicetta sta esplodendo: da impazzire

La bella conduttrice siciliana non ha perso un grammo della sua sensualità nonostante sia arrivata alla 26esima settimana di gestazione

Parafrasando un notissimo film hollywodiano con Meryl Streep e Bruce Willis, a Diletta Leotta potremmo dire ‘La gravidanza ti fa bella’. Non che avesse bisogno della splendida notizia dell’attesa di una bimba – già, perchè sarà femmina, finalmente il sesso è stato svelato – per mostrarsi in tutta la sua increfibile sensualità. Ma, se possibile, il pancione l’ha resa ancor più affascinante.

Grazie alle sue apparizioni televisive, che continuano nonostante la bella siciliana sia arrivata alla 26esima settimana di gestazione, riusciamo costantemente a verificare i progressi della sua dolce attesa.

Probabilmente, complice la fine della stagione in Serie A, prevista per domenica 4 giugno, Diletta si prenderà una pausa dal lavoro proprio in concomitanza del fischio finale del massimo campionato.

Meno male, allora, che c’è il suo profilo Instagram, già seguito da ‘solamente’ 8,7 milioni di followers. Un successo planetario, destinato ancor di più a crescere considerando che il suo compagno Lorius Karius le ha aperto il bacino inglese e tedesco, popolato da utenti che si sono innamorati di lei a prima vista. Facile, visto che la showgirl continua a pubblicare foto da urlo praticamente ad ogni battito di ciglia.

Diletta Leotta è una bomba sexy: lo scatto che fa sognare

Perfetta in ogni particolare, sempre più avvenente nonostante la gravidanza sia ormai giunta praticamente nell’ultimo terzo della sua durata, la conduttrice fa sfoggio della sua bellezza in uno scatto tanto semplice quanto sensuale.

La camicetta arancione, aperta per ovvi motivi all’altezza dell’ombelico, non contiene le sue forme all’altezza del seno. La sua esplosività, mai celata nemmeno nelle dirette a bordo campo per DAZN, appare in tutta la sua evidenza. Con grande gioia dei fans, che nell’ultimo periodo hanno avuto anche modo di conoscere ulteriori dettagli della sua vita privata.

In una recente intervista, Diletta non solo ha svelato che il nascituro sarà una femmina, ma ha anche confessato il nome che vorrebbe darle: Ofelia, come la sua mamma.

Ha incuriosito il fatto che la futura nonna del frutto dell’amore tra la siciliana e l’estremo difensore tedesco non vorrebbe però che la bimba si chiamasse come lei, non apprezzando evidentemente il suo stesso nome di battesimo.

Diletta probabilmente sarà costretta a ripiegare su un nome alternativo, sempre in accordo con la sua dolce metà. Il destino potrebbe poi riservare alla coppia una sorpresa niente male.

La bimba, conti alla mano, potrebbe venire alla luce proprio il 16 agosto, giorno del suo 32esimo compleanno. Una coincidenza che non può che far piacere alla catanese più famosa d’Italia.