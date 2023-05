Gagliardini-Inzaghi ai ferri corti: cos’è successo dopo l’espulsione

Dopo l’espulsione di Gagliardini in Napoli-Inter si è verificato un episodio che mostra come Inzaghi ed il giocatore siano ai ferri corti.

Dopo la festa per la conquista della finale di Champions League per l’Inter è arrivata una sconfitta in campionato in casa del Napoli che rischia di complicare la corsa ad un posto tra le prime quattro in campionato.

La possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League per l’Inter resta intatta grazie anche all’opportunità di vincere il trofeo nella finale contro il Manchester City.

Se così non dovesse essere però i nerazzurri sono chiamati a non mancare l’accesso tra le prime quattro del campionato ed ora il Milan è distante solo due punti.

La prossima partita contro l’Atalanta in questo senso sarà fondamentale per non rischiare di perdere la propria posizione. Nel frattempo l’Inter deve fare i conti anche con i momenti di tensione tra Inzaghi e Gagliardini.

Napoli-Inter, la reazione di Inzaghi mostra tutta la sua rabbia

Quando Roberto Gagliardini è stato espulso per doppio giallo nel finire del primo tempo, le telecamere hanno indugiato sullo sguardo di Simone Inzaghi che ha mostrato tutta la sua rabbia e delusione.

Un rosso che ha condizionato la sfida tra il Napoli e gli uomini di Inzaghi che, nonostante il pareggio momentaneamente acciuffato con Lukaku, hanno dovuto poi soccombere per via delle reti di Di Lorenzo e Gaetano.

Un risultato che complica il cammino in queste ultime uscite in campionato e che di fatto potrebbe aver segnato la parola fine sull’avventura di Gagliardini all’Inter.

Il centrocampista è infatti in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno di quest’anno e non ci sono state trattative per il rinnovo.

Le ultime prestazioni fornite con la maglia nerazzurra non hanno convinto staff e dirigenza ed il rosso rimediato al Maradona rischia di mettere definitivamente la parola fine sul suo rapporto con la squadra.

Sul mediano c’è l’interesse di alcune squadre di Serie A come Fiorentina, Bologna e Torino.

L’ex calciatore dell’Atalanta resterà a disposizione di Inzaghi per l’ultima di campionato, la finale di Coppa Italia e quella di Champions League anche se al momento appare difficile immaginare che il tecnico possa utilizzarlo in una delle tre sfide.

Il comportamento avuto nella sfida contro il Napoli non è andato giù all’allenatore che appare pronto a fare altre scelte in vista delle ultime sfide stagionali, decisive per l’annata nerazzurra che può passare dall’essere deludente a trionfante.