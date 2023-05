La Figc ha deciso: Juve in B a ogni costo

La Figc avrebbe già deciso il futuro della Juventus: si punta a far retrocedere la società bianconera in Serie B

Scatta la paura tra i tifosi della Juventus. Il futuro della società bianconera sembrerebbe essere segnato: la Procura della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, sarebbe intenzionata a punire il comportamento della società torinese spedendoli in Serie B.

Il futuro della Juventus sarà stabilito nei prossimi giorni.

La decisione non spetterà solamente al campo ma anche ai vari giudici. Difatti, nonostante la buona stagione disputata, la sua posizione in classifica in campionato è in bilico.

La squadra di Torino potrebbe essere penalizzata nuovamente, col rischio di non dire solamente addio alla Champions League ma anche alla Serie A.

La Juventus sta vivendo una stagione molto turbolenta. La squadra di Massimiliano Allegri non si è imposta in nessuna delle semifinali delle coppe disputate.

In campionato, complice anche l’incostanza delle rivali, è invece riuscita , a mantenersi, in attesa della decisione della Corte d’Appello Federale, in zona Champions League. Ciononostante, il rendimento bianconero potrebbe essere nullo.

Difatti, la legge potrebbe penalizzare la società torinese estromettendola dalla Champions League ma non solo.

La FIGC pronta a punire la Juventus: come potrebbe agire la Federazione?

Stando a quanto riportato dal giornalista Marcello Chirico la Juventus rischierebbe molto di più, ossia la retrocessione in Serie B, come pena per il caso Prisma dunque il filone riguardante stipendi/partnership/ procuratori.

Per l’opinionista televisivo, infatti, il procuratore della FIGC Giuseppe Chiné sarebbe intenzionato a punire il comportamento della società bianconera attraverso una penalizzazione che potrebbe essere diretta, ossia il magistrato potrebbe avanzare la richiesta di arretramento del club torinese alla Serie cadetta, oppure attraverso la sottrazione di punti preziosi per la classifica.

Nuovo deferimento della procura #FIGC per la #Juventus sulla 2° tranche dell’inchiesta #Prisma (stipendi/partnership/ procuratori).

Non si prospetta, dunque, un periodo facile per la Juventus, che il 30 giugno scoprirà se le azioni compiute dalla ormai ex dirigenza avranno risvolti anche sulla prossima stagione. Difatti, i deferimenti dei giorni scorsi hanno aperto un nuovo fronte processuale che potrebbe portare ad ulteriori sanzioni per il club bianconero.

La società torinese potrebbe dover pagare una “semplice” ammenda, che potrebbe essere accompagnata da una diffida, oppure essere privata di uno o più punti in classifica.

Tuttavia, resta da ancora da capire se eventuali punti di penalizzazione andranno a pesare sulla classifica del campionato 2022-2023 o su quello 2023-2024. I tifosi della Vecchia Signora sognano di poter continuare ad ammirare il proprio team in Europa, ma le speranze sembrano spegnersi ogni giorno di più.