Napoli, dimissioni Spalletti: svelato il prossimo allenatore

L’estate del Napoli si prospetta essere particolarmente movimentata sul fronte calciomercato, visto che oltre ai soliti Kim ed Osimhen anche Luciano Spalletti sarebbe in procinto di lasciare il club campione d’Italia. Di questo scenario si sta parlando con insistenza già da diverse settimane, ma a quanto pare questa separazione sembrerebbe essere cosa praticamente certa.

Un rinnovo mai discusso e mal gestito ha infatti incrinato tremendamente i rapporti fra Spalletti e De Laurentiis che, stando alle ultime notizie, sarebbero arrivati all’epigono della loro relazione. Questo ha fatto sì che il futuro del tecnico azzurro a Napoli venisse messo fortemente in bilico, anche se alla fine l’ex Inter avrebbe già deciso cosa fare.

Napoli-Spalletti: siamo al capolinea, le ultime

Di questa cosa se ne sta parlando già da diversi giorni, ma a quanto pare in queste ore si è giunti ad un punto di non ritorno. Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro di Luciano Spalletti sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli. Un rinnovo che sembrava essere scontato ha invece avviato dei malumori fra il tecnico toscano e De Laurentiis che, a quanto pare, difficilmente verranno risanati.

Addirittura, stando a quanto riportato da SkySport, frustrato della situazione Luciano Spalletti sarebbe pronto a dimettersi dal Napoli e non rispettare la sua scadenza di contratto nel 2024. Non solo questo, così facendo il tecnico azzurro rimarrebbe fermo ai box per un anno, ma questa è la conseguenza da pagare per un rapporto giunto oramai ai titoli di coda.

Nonostante questo, comunque, la SSC Napoli va avanti, con o senza Spalletti, anche perché c’è uno scudetto da difendere. Per questo motivo, senza perdere ulteriore tempo, De Laurentiis avrebbe avviato il casting per il prossimo allenatore, valutando soprattutto un nome in particolare, rimasto da poco senza panchina e che potrebbe portare una ventata di aria fresca dalle parti del Vesuvio.

Allenatore Napoli, nome a sorpresa per la panchina: arriva dal Sud America

Con il praticamente imminente addio di Spalletti, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista deal prossima stagione che possa dare seguito al progetto tecnico azzurro iniziato la scorsa estate. In queste settimane si sono fatti diversi nomi interessanti, ma nelle ultime ore uno in particolare ha attirato l’attenzione del tifo partenopeo, ovvero quello di Marcelo Gallardo.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico del River Plate rientra nel gruppo di allenatori seguiti da De Laurentiis per la panchina del Napoli. Forte di un passato vincente ed importante in Argentina, Gallardo al momento sarebbe al soluzione più diretta e semplice al possibile addio di Spalletti.

Gallardo e non solo: tutti i nomi per la panchina del Napoli

Come già anticipato Marcelo Gallardo non è l’unico nome per il post Spalletti del Napoli. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, infatti, De Laurentiis starebbe pensando anche a Vincenzo Italiano, Giampiero Gasperini, Emanuele Palladino, Thiago Motta e Rafa Benitez, per un ritorno che sarebbe super apprezzato dalle parti del Vesuvio.