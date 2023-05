Pioli durissimo con la squadra: cala il gelo a Milanello

Non basta la vittoria contro la Sampdoria per rasserenare il clima in casa Milan: Stefano Pioli attacca, tensione tra i rossoneri

Per il Milan campione d’Italia è stata una annata di grandi contraddizioni. Nella prima parte della stagione i rossoneri sembravano in grado di lottare ancora per lo scudetto, ma nel 2023 in campionato sono praticamente crollati, al netto di un buon percorso in Champions League dove sono arrivati fino alla semifinale.

L’uscita contro l’Inter, avvenuta in maniera netta, ha però lasciato delle cicatrici, e lo stesso ha fatto, come detto, il rendimento in Serie A, dove c’è stata troppa discontinuità, al punto da mettere a rischio addirittura il piazzamento tra le prime quattro e dunque nella prossima edizione della Champions.

Il quarto posto appare comunque alla portata, nell’eventualità di una forte penalizzazione per la Juventus. Ma molto passerà proprio dallo scontro diretto contro i bianconeri, a Torino, che potrebbe essere determinante.

Nel frattempo, dopo gli altri due derby persi in Europa, e dopo il rovinoso ko contro lo Spezia, il Milan si è almeno parzialmente riscattato con la vittoria contro la Sampdoria.

Un netto 5-1 con tripletta di Giroud e reti di Leao e Diaz, i rossoneri hanno ritrovato confidenza col gol dopo che nelle ultime tre gare non avevano trovato la via della rete.

Un successo che però lenisce solo in parte le recenti delusioni, tanto è vero che a fine gara sono arrivate dichiarazioni da parte del tecnico Stefano Pioli che sono destinate a far discutere molto.

Milan, Pioli lancia un doppio segnale alla società e alla rosa

L’allenatore, ai microfoni delle tv, ha espresso moderata soddisfazione per la prestazione dei suoi, ma ha anche lanciato degli avvertimenti per il futuro, alla società e ai giocatori. La sensazione è che ci saranno molte valutazioni da fare, a breve.

Ribadendo che non è ancora tempo di bilanci, per i quali bisognerà attendere le ultime due partite, e che il problema del Milan è stata la discontinuità in particolare in campionato, ha spiegato: “Sono fiero del percorso che ci ha portato a vincere uno scudetto e ad arrivare in semifinale di Champions, ma dobbiamo alzare l’asticella. Impareremo molto da questa annata, vogliamo prendere giocatori da Milan, non esistono titolari o riserve”.

Il segnale ai dirigenti e ai giocatori che non si sono rivelati all’altezza pare evidente. Con chiusura su De Ketelaere: “Non so ancora nulla, valuteremo a fine stagione”.