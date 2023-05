UFFICIALE – Juventus: 10 punti in meno, ma c’è un possibile ricorso

In casa Juventus, dopo mesi di tensioni e di incertezza totale, arriva la decisione relativa alla penalizzazione che ora cambia radicalmente la faccia del campionato. La batosta è stata pesante ed ora inevitabilmente spinge la società a fare delle riflessioni, oltre che sul futuro, anche sul mercato.

L’intero mondo Juventus era in attesa di conoscere questa sentenza che inevitabilmente avrebbe cambiato, si sapeva, l’intero volto della stagione. I bianconeri, infatti, forti della loro posizione in classifica non potevano sentirsi, dal momento che questa inchiesta rappresentava una spada di Damocle troppo spaventosa. Per la questione della afflittività, si sapeva che la pena sarebbe stata a dir poco pesante, ma forse non si poteva immaginare che si arrivasse ad una simile riduzione dei punti totalizzati in graduatoria. Andiamo a scoprire adesso di che entità è la penalizzazione e come muta adesso la faccia della classifica.

Sentenza Juventus, arriva il colpo di scena

In casa Juventus è arrivato il colpo di grazia, di fatto, sulle ambizioni del club di far ritorno in UEFA Champions League. La Corte d’Appello, dopo la richiesta di 11 punti di penalizzazione, ha emesso la sua decisione in relazione al caso legato alle plusvalenze fittizie. I bianconeri, infatti, hanno subito adesso una penalizzazione pari a 10 punti. Tali punti saranno decurtati dalla classifica nella stagione corrente e non, come speravano i dirigenti ed i legali della Juve, nella prossima annata.

Adesso, però, non tutto è perduto. Il capitolo, infatti, per quel che concerne la giustizia sportiva, potrebbe essere concluso, ma resta un ultimo appiglio per la Juve. Potrà, infatti, nel caso in cui il pool di avvocati dovesse ritenerlo utile e plausibile, rivolgersi alla giustizia ordinaria per avere un parere, per così dire, esterno e presentare un ulteriore ricorso. Difficile, allo stato attuale delle cose, capire quelli che possono essere i risvolti. Bisognerà, infatti, attendere di conoscere il dispositivo della sentenza per avere uno scenario più lineare davanti.

Juventus, le ultime

Con questi dieci punti in meno in classifica la Juve scende adesso a 59 punti e si porta a 5 punti dal Milan, che a questo punto sale al quarto posto. Vincendo contro l’Empoli, però, la distanza potrebbe diventare di soli due punti, dando vita ad una lotta incredibile. Prima di capire, ovviamente, se e che tipo di ricorso presentare, si attende di conoscere le motivazioni, come spiegato da Calvo dopo la comunicazione relativa alla sentenza.