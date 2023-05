Tutto troppo aderente: Giorgia Palmas lascia senza parole

Giorgia Palmas torna a fare impazzire i suoi numerosi fan sui social: l’ultimo scatto dell’ex velina è davvero mozzafiato

Nata il 5 marzo 1982 a Cagliari, Giorgia Palmas ha raggiunto successo e fama per la sua simpatica ma soprattutto per una bellezza e sensualità fuori dal comune. Nel mondo dello spettacolo, in breve tempo, è diventata una presenza costante.

La tv nostrana, infatti, ha dato grande spazio alla Palmas che dopo una carriera da modella dove ha sfilato per importanti brand di moda, ha visto il suo trampolino di lancio in ‘Striscia la Notizia’.

Il tg satirico ideato da Antonio Ricci l’ha scelta nel 2002 nel ruolo di velina, al fianco della bionda Elena Barolo. La tv ha poi visto la bellissima sarda recitare in fiction di spicco come ‘Carabinieri’ e ‘Centovetrine’: ma non solo. Perchè dalla recitazione la 41enne cagliaritana è passata ben presto alla conduzione di programmi come ‘Music Farm’ ma anche ‘Paperissima Sprint’ oltre che come concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’.

Fisico statuario ed una poliedricità unica nel panorama dello spettacolo, l’ex modella ha fatto parlare di sè anche per quanto riguarda la vita privata.

Dopo la lunga relazione con il biker Vittorio Brumotti, la Palmas ha trovato l’amore dopo l’incontro con Filippo Magnini.

Il celebre ex nuotatore, ex di Federica Pellegrini, l’ha conquistata nel 2018 arrivando a sposarla civilmente nel maggio 2021 ed un anno dopo anche in Chiesa.

Giorgia Palmas, così i fan impazziscono

Tre anni fa la coppia ha avuto la prima figlia Mia. Ma intanto Giorgia Palmas sui suoi profili social non risparmia scatti ammiccanti, spesso bollenti, che di continuo fanno impazzire di gioia i suoi quasi 2 milioni di follower su Instagram.

La splendida cagliaritana ha voluto conquistare ancor di più i tanti seguaci con una foto, scattata a casa, dopo un duro allenamento in palestra. 41 anni e non dimostrarli, grazie anche al duro lavoro in sala pesi.

Ma, intanti, l’ultima foto lascia davvero poco all’immaginazione. Leggins stretissimo ed un top che mostra forme invidiabili, la Palmas ammicca in uno scatto davvero sensuale mentre è seduta a terra in una posa estremamente sexy.

E i fan, nei commenti, non hanno potuto che ammirare ed elogiare la talentuosa modella, attrice e conduttrice con una serie di complimenti del tutto meritati. Curve sempre al punto giusto ed un corpo da urlo per la Palmas che, ancora una volta, è riuscita ad attirare l’attenzione di tutti con uno scatto tanto semplice quanto sexy.