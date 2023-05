UEFA, altro che Superlega: il vero caos è la Supercoppa, cosa succede dal prossimo anno

Diritti tv e maggiori incassi, la Uefa a ha scelto la strada ma non sempre i risultati raggiungono le aspettative

Come appare ormai chiaro da anni, i veri padroni del calcio, Uefa e Fifa su tutti, hanno deciso di investire più sul tifoso da “divano” che su quello che preferisce andare allo stadio per sostenere la squadra del cuore.

La politica scelta dai due presidenti, Aleksander Ceferin e Gianni Infantino, non sembra cambiare tendenza. Più si gioca, più gare vengono trasmesse, più crescono gli introiti per Uefa e Fifa, con ricaduta ovviamente sui club.

Le facce più scure di questa medaglia sono due. La prima è squisitamente tecnica: se si continua ad aumentare la frequenza delle gare, i giocatori ad un certo punto alzeranno bandiera bianca, basta osservare il numero degli infortuni in continuo aumento.

In seconda battuta, eticamente non è accettabile accettare milioni di euro da paesi quali Qatar o Arabia Saudita dove il rispetto di alcuni basilari diritti umani, conta solo sulla carta ma nella realtà di fatto resta assente.

Come dimostra la nascita di una competizione quale la Nations League, l’obiettivo sembra quello di arricchire i palinsesti tv di gare calcistiche di livello.

Non conta quanto e dove si giochi, l’importante è che alla fine della fiera a sorridere, soprattutto, siano Uefa e Fifa. Intanto, Sky ha reso noto di aver acquisito i diritti per irradiare la Champions League a partire dal 2024.

In particolare, l’intesa di durata triennale, prevede la diretta esclusiva, per ogni canale di trasmissione, tv o rete, di tutte le 185 sfide della prima coppa europea.

Ecco la novità: arriva la Uefa Europa Super Cup

Oltre ai diritti della Champions, Sky ha in mano i diritti di Europa League e di Conference League. Un monopolio assoluto che comprende la Supercoppa europea e un trofeo nuovo: la UEFA Europa Super Cup.

Sky ha quindi acquistato i diritti per trasmettere le gare della Uefa Europa Super Cup, una competizione che Nyon non ha ufficializzato. Come rivela calcioefinanza.it, si tratterebbe di una gara secca tra la vincitrice dell’Europa League e quella della Conference. Ma allora che fine farebbe la Supercoppa Europea?

Secondo la stessa fonte, il trofeo cambierebbe format, con la composizione di una final four, i dettagli della quale non sono stati ancora illustrati.

In realtà, alcuni rumors erano già usciti 12 mesi fa, spifferi smentiti che hanno trovato conferma nella successiva acquisizione dei diritti da parte di Sky.

Proprio per illustrare la novità, il presidente Uefa Ceferin a breve potrebbe dare comunicazioni definitive sulla coppa che partirà dalla stagione 2024-2025.