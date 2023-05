Ultim’ora Inter: non va più via

È arrivata una notizia di mercato che coinvolge la squadra nerazzurra. Il calciatore nel mirino dell’Inter, infatti, ha deciso di non partire e volersi giocare le sue chance nel suo attuale club

I tifosi della Beneamata non saranno di certo entusiasti della notizia. I due uomini mercato nerazzurri, Marotta e Ausilio, adesso dovranno riguardare i loro piani e, con ogni probabilità, spostare le mire su un altro calciatore.

La finale di Champions League conquistata ai danni del Milan ha ridato fiducia all’ambiente che, nel recente passato, aveva aspramente criticato l’operato di Simone Inzaghi.

Tornare a giocare una finale di Champions League, oltre ai sostanziali introiti che ne derivano, può consegnare all’Inter quell’appeal nei confronti dei calciatori che ultimamente sembrava essere in ribasso. Nonostante ciò, però, il calciatore ha deciso di allontanare la corte dei meneghini.

I campionati europei si avvicinano alla loro conclusione. Dopo l’ufficialità aritmetica del terzo titolo della storia del Napoli, anche altri due dei cinque maggiori campionati in Europa hanno trovato in anticipo la squadra campione. Dopo quasi una stagione al comando l’Arsenal di Arteta ha ceduto sul finale il passo al Manchester City, avversario dell’Inter in finale di Champions League.

Dietrofront del calciatore: Inter allontanata e permanenza più vicina

È ufficiale anche il nuovo club campione di Spagna. Dopo un solo anno il Real Madrid e Ancelotti hanno ceduto lo scettro al Barcellona dell’ex canterano Xavi, che ha conquistato la sua prima Liga da allenatore.

Il grande ritorno blaugrana è stato possibile grazie all’impronta che il tecnico spagnolo ha dato alla sua squadra. Uno dei protagonisti di quest’annata è stato Raphinha, esterno brasiliano prelevato in estate dal Leeds United per circa 60 milioni.

Il rendimento in stagione di Raphinha è stato parecchio altalenante e anche durante la stagione non erano mancate voci di mercato sul suo conto. A pesare nell’economia del giudizio sul brasiliano c’era l’alto costo dal quale il Barcellona voleva provare a rientrare per alleviare la morsa economica che attanaglia i culés.

Per lui in passato si era parlato anche di Inter ma, dopo il titolo conquistato, la posizione dell’ex Leeds è profondamente cambiata.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, le recente prestazioni del brasiliano hanno convinto Xavi a confermarlo in rosa.

Le altalenanti condizioni fisiche di Dembelé, infatti, non lasciano dormire sonni tranquilli a Xavi che non vorrebbe rischiare di trovarsi senza armi offensive a stagione in corso. Niente da fare, dunque, per i nerazzurri che dovranno cercare nuovi rinforzi offensivi altrove.