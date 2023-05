“100 milioni”: Milan, ora i tifosi possono sognare

Anche se non arrivasse la qualificazione in Champions League, il Milan si regalerà un mercato di livello: ecco come

Il lavoro in casa Milan ora diventa duro. Un anno dopo lo scudetto, la stagione dei rossoneri non si potrà dire ricca di successi, ma neanche fallimentare. Dipende però dai punti di vista, quello di una dirigenza che non vuole errori potrebbe essere diverso dagli altri. I rossoneri hanno comunque ottenuto una semifinale di Champions League, cosa che non accadeva da anni, ma potrebbe anche essere troppo poco.

Effettivamente, il Milan rischia seriamente di non rientrare tra le prime quattro del campionato e pure se lo facesse solo scalando la classifica per una eventuale penalità dalla Juventus, non vorrebbe dire aver comunque ottenuto i risultati sul campo. Causa di uno Stefano Pioli che non ha gestito al meglio la situazione o magari di più di un acquisto sbagliato.

Ora le valutazioni si fanno a Milanello, ma c’è da trovare più di una soluzione.

Le risposte potrebbero anche arrivare dalla panchina con un allenatore nuovo che potrebbe sostituire un Pioli già appagato dal tricolore del 2022. O potrebbero arrivare da tanti nuovi arrivi.

I partenti infatti, non dovrebbero essere pochi ed i rossoneri dovranno pensare ad una mezza rivoluzione se vorranno riempire di nuovo la rosa.

Tra i titolari, c’è anche il rischio che qualche offerta pesante, faccia dire addio ai rossoneri a Rafael Leao, ma sono altri gli indiziati a dire addio.

Calciatori che hanno trovato poco spazio perché quando lo hanno fatto non sono riusciti a mettersi in mostra. All’interno della squadra rossonera, ora ce ne sono parecchi. Questo fa pensare quindi ad un doppio risvolto.

Bomba Milan, 100 milioni

Via le pedine che non hanno aiutato e, in cambio, soldi in entrata. Ma non finisce qui: Maldini ha ora modo di sorridere perché la dirigenza rossonera pare voglia fare un gran mercato. I rossoneri partirebbero da una base di 100 milioni.

Secondo quanto raccolto infatti dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe già deciso di mettere mano alla cassa, sborsando i primi cinquanta milioni per migliorare la squadra.

L’altra metà, altri cinquanta circa o poco più di quello, arriverebbero invece, proprio dalle cessioni.

Si dice che anche calciatori che potrebbero avere un cartellino interessante da cedere, come Ante Rebic e Divock Origi, starebbero per andar via.

I tifosi del Milan ora, hanno ragione di sognare qualche grande nome proprio per l’attacco, principale settore da rifare per lo staff milanista.