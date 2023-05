Elodie, nuova coppia rovente: shorts scottanti

Elodie è in piena forma e diventa sempre più regina dei social, anche grazie agli ultimi scatti per presentare le ultime novità musicali

La Beyoncè italiana, cresciuta nella periferia romana, è sempre più lanciata ed è pronta a conquistare tutti con un nuovo tormentone per l’estate, aiutandosi anche grazie alla sua bellezza sempre più ammaliante.

Elodie vive senza dubbio un grande momento, sia nella vita privata che sul fronte lavorativo. La cantante è legata sentimentalmente al pilota Andrea Iannone, i due si mostrano sempre molto affiatati sui social ed è una delle coppie più seguite da entrambi i fan.

Sul piano musicale, invece, la carriera di Elodie è sempre più lanciata.

I suoi pezzi pop fanno ballare tutta Italia, c’è il rimpianto forse di non essere entrata tra le prime cinque al festival di Sanremo, anche se la sua canzone è tutt’oggi tra le più ascoltate nelle piattaforme.

In vista dell’estate è pronta al lancio di un nuovo brano, accompagnato da un nuovo look.

Elodie, look e brano da urlo

L’attività musicale di Elodie rimane sempre molto intensa, non mancano mai le collaborazioni con altri artisti. Stimati da un rapporto professionale e di grande amicizia come in questo caso, il brano che andrà nelle radio e sul web dal prossimo 26 maggio si candida già ad essere uno dei pezzi più ascoltati e scaricati.

Marco Mengoni ed Elodie lanciano Pazza Musica, la cantante romana invece un look con uno short corto e uno stile quasi texano, e con i capelli schiariti rispetto al nero corvino di qualche tempo fa.

Tra due icone della moda come Mengoni ed Elodie, quindi, il gioco è pronto anche sul piano dello stile oltre che della musica.

La foto Instagram caricata sul profilo del vincitore di Sanremo è già stata commentata da entrambi i fan con grande entusiasmo, pronti per ascoltare il brano e per sognare insieme alla coppia di amici così affiatata.

Mengoni ed Elodie re e regina dell’estate per molti, non mancano i like famosi come quelli della loro collega Emma Marrone e di Diletta Leotta, così come arrivano valanghe di complimenti ad entrambi. E

lodie e Mengoni stanno intanto conquistando lodi da tutto il pubblico, i commenti sul loro post la dicono lunga sul grande affetto mostrato e anche con qualche verve ironica.

I due puntano a diventare una coppia da urlo nella musica leggera italiana, artisti che hanno conquistato la scena negli ultimi anni con coraggio e merito.