Inter: ancora un infortunio, salta la finale con il City

Periodo ricco di partite per l’Inter, ma dall’infermeria non arrivano buone notizie. Un giocatore quasi certamente salterà la sfida con il City per infortunio.

Due finali e altrettanti partite di campionato per provare a chiudere nel migliore dei modi la stagione. E’ questo l’obiettivo principale dell’Inter di Simone Inzaghi. La speranza naturalmente è quello di vincere trofei, ma possiamo dire che per i nerazzurri la cosa importante è non fare passi indietro sul piano della prestazione.

Naturalmente gli impegni ravvicinati costringono l’Inter ad avere tutta la rosa a disposizione. Non sarà così visto che un giocatore è alle prese con un infortunio e quasi certamente salterà la sfida con il Manchester City. Una brutta notizia per Inzaghi, che sperava di poter contare su tutti per poter avere più chance.

Inter: infortunio e niente finale, tegola per Inzaghi

La finale di Champions League rappresenta forse la ciliegina sulla torta di questa stagione e la speranza da parte del club nerazzurro è naturalmente quella di portarla a casa. Obiettivo non assolutamente facile per diversi motivi. I Citizens sono leggermente più forti e poi i nerazzurri dovranno essere perfetti per riuscire a concedere il meno possibile all’avversario.

Secondo quanto riferito da goal.com, Skriniar sta facendo di tutto per recuperare dall’infortunio ed aiutare l’Inter proprio a Istanbul, ma la sua presenza è quasi impossibile. Lo slovacco, che dalla prossima stagione si trasferirà al PSG, è ai box ormai da due mesi e questo rende molto complicato immaginare un suo ritorno in campo senza ritmo partita. Vedremo se ci sarà la possibilità di tenerlo in panchina oppure alla fine non sarà convocato.

L’altra questione da risolvere resta il rapporto con il tifo. Nessuno ha accettato la sua partenza ed il rischio è quello di rompere definitivamente i rapporti in caso di una prestazione non all’altezza. Quindi alla fine Inzaghi potrebbe non optare per un suo impiego e considerare la sua stagione chiusa.

Ultime Inter: per Skriniar stagione finita

In casa Inter Skriniar potrebbe aver finito la stagione a causa di questo infortunio. Una tegola molto importante considerando che lo slovacco poteva essere il profilo giusto per tenere a bada un giocatore come Haaland. Il norvegese, infatti, potrebbe agire su Darmian proprio per sfruttare la sua fisicità e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti.

Vedremo se alla fine Inzaghi opterà per non schierarlo oppure alla fine, se i medici daranno l’ok, farà uno strappo alla regola e consentirà al calciatore di giocare una partita che, come detto in precedenza, è fondamentale per la stagione.