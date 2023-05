Juventus, nuova mazzata: salta il primo colpo dell’estate

La Juventus deve rinunciare ad un colpo molto importante per la prossima estate. Sembrava tutto fatto e invece non si chiuderà l’affare

Che ne sarà della Juve il prossimo anno? Gli interrogativi si moltiplicano, ma la dirigenza si sta concentrando sulla pianificazione futura

Senza i soldi della Champions League è complicatissimo pianificare il mercato estivo. Ma chi sarà a portare avanti il nuovo progetto? Ormai da settimane si parla dell’imminente arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, protagonista della straordinaria vittoria ottenuta dai partenopei in questa stagione.

La spalla di De Laurentiis è riuscito nell’impresa di sostituire tutti i big dello spogliatoio azzurro con arrivi funzionali al progetto che hanno comportato un incremento della qualità tecnica al servizio di Luciano Spalletti.

Il Napoli non ha ancora chiare le idee per il futuro, visto che probabilmente dovrà trovare un altro allenatore al posto di Spalletti, pronto a dimettersi.

Juventus, Giuntoli è sempre più distante: il nuovo ds potrebbe essere una soluzione interna

Giuntoli, invece, che sembrava ad un passo dall’addio, potrebbe rimanere a Castelvolturno. Il contratto del ds con gli Azzurri scade fra un anno e De Laurentiis non vorrebbe liberarlo, almeno fino al 2024.

A questo punto la Juve deve compiere scelte diverse e secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’idea sarebbe quella di orientarsi verso un altro profilo, questa volta interno. Il nome è quello di Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus Next Gen.

Inoltre dalla tv satellitare arriva anche la smentita netta di un Allegri che avrebbe rifiutato l’arrivo di Giuntoli. L’unico paletto che il tecnico avrebbe messo era relativo al progetto delle giovanili, che non andrebbe toccato. Vedremo se alla fine ci sarà un colpo di scena con un capovolgimento della situazione rispetto a quanto previsto: addio a Giuntoli e conferma di Allegri.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, tenendo conto che l’attuale Ds azzurro ha comunque già un accordo con ‘La Vecchia Signora’ su base quinquennale.

Una penale molto onerosa ‘blocca’ però il suo approdo nella Torino bianconera, tuttavia un accordo tra le parti potrebbe essere trovato ugualmente consentendo a Giuntoli di iniziare la nuova avventura da dirigente della Juve. Spetterebbe a lui, poi, decidere su quale allenatore puntare per rilanciare il club. Allegri, in tal caso, avrebbe pochissime chance di conferma nonostante il contratto in essere fino al 2025.