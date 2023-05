Marotta brucia la Juve al fotofinish: colpaccio Inter

La sfida di mercato tra l’Inter e la Juventus è sempre viva: l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta, da grande ex, scatta sui bianconeri

Ci sono stati diversi momenti complicati, in questa stagione, per l’Inter. Che però, alla lunga, è riuscita a tenersi a galla e a ritrovare la retta via. In campionato, troppa la distanza accumulata dal Napoli, e ribadita nello scontro diretto perso con gli azzurri al ‘Maradona’, ma i nerazzurri si giocheranno nei prossimi giorni due trofei in finale.

Domani all’Olimpico di Roma sfideranno la Fiorentina in Coppa Italia e il 10 giugno a Istanbul affronteranno il super il Manchester City sognando di alzare al cielo la Champions League.

Un rendimento che, parallelamente alla risalita in Serie A che ha rimesso l’Inter in piena zona Champions, ha decisamente stabilizzato la posizione del tecnico Simone Inzaghi. Che ora ha la possibilità di impreziosire particolarmente la sua stagione e aggiungere altre vittorie dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa italiana.

Si tratta certamente del miglior viatico per riproporre ad alto livello le proprie ambizioni nella prossima stagione.

Il tecnico piacentino, a questo punto, pare essersi guadagnato una conferma anche meritata per quanto visto. E nella annata 2023/2024 andrà a caccia di quello scudetto che ancora gli manca in bacheca da allenatore.

Per farlo, riceverà dalla società di certo rinforzi adeguati, anche se il club dovrà necessariamente operare in maniera oculata e non spendacciona sul mercato.

Marotta e l’Inter, idee chiare sul mercato: doppia beffa alla Juventus

Di alcuni dei prossimi obiettivi ha parlato l’ad interista, Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Uno’, nella trasmissione classica del lunedì mattina, ‘Radio Anch’io Sport’. E sono stati citati due giocatori da strappare alla Juventus, che a sua volta sul mercato vorrà essere protagonista.

I profili in questione sono quelli di Davide Frattesi e Giorgio Scalvini. Entrambi giovani, italiani e con un futuro radioso davanti.

Marotta di loro ha parlato in questi termini, spiegando: “Sono due giovani molto interessanti, ma in giro ce ne sono anche altri. Di certo abbiamo messo gli occhi su di loro, non lo nascondiamo. Ma ci sono anche altri club su di loro, bisognerà passare alla negoziazione. In questo momento però siamo fermi”.

Niente di particolarmente nuovo sotto il sole, ma una dichiarazione di intenti in piena regola. Il resto della compagnia è avvisato, l’Inter fa sul serio e ripartirà alla carica a caccia dello scudetto della seconda stella.