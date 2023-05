Milan: arriva la stella coreana, chiusura ad un passo

Il Milan inizia a guardare al futuro e sul calciomercato potrebbe piazzare un colpo importante: i rossoneri sono vicini alla stella coreana. Le ultime.

Il Milan guarda con fiducia al futuro. La penalizzazione della Juventus consente ai rossoneri di poter quasi certamente disputare la prossima Champions League e per questo motivo ci potrebbero essere dei colpi importanti in chiave calciomercato e sono in corso ragionamenti per capire quali acquisti fare.

Secondo quanto riferito fichajes.net, il Milan durante il calciomercato estivo potrebbe acquistare una stella coreana. Il giocatore piace molto ai rossoneri e già nelle prossime settimane Maldini dovrebbe iniziare a intavolare una trattativa per cercare di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Milan: arriva la stella coreana, i dettagli

Il Milan inizia a guardare con attenzione alla prossima stagione e per questo motivo ben presto ci potrebbero delle novità importante per quanto riguarda gli ingressi. Le idee sono tante e naturalmente si aspettava la fine della stagione per avere un quadro molto più chiaro e individuare quali potrebbero essere i giocatori giusti per consentire alla squadra di avere dei giocatori di qualità per alzare il livello della rosa.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan ha individuato Kangin Lee come obiettivo principale di calciomercato estivo soprattutto in caso di partenza Brahim Diaz. Il Maiorca non dovrebbe opporsi a questa cessione considerando che i rossoneri sono la grandissima occasione per il calciatore di cimentarsi in una squadra e in una competizione più importante. I ragionamenti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Il calciatore è voglioso di iniziare una nuova esperienza e il Milan rappresenta la giusta opportunità di calciomercato considerando che da parte sua c’è intenzione di fare il salto di qualità e provare a misurarsi con una squadra molto più forte di quella attuale.

Mercato Milan: Kangin Lee piace per la prossima stagione

Kangin Lee piace molto al Milan in ottica della prossima stagione e potrebbe essere lui il colpo di calciomercato soprattutto in caso di partenza di Brahim Diaz. Lo spagnolo dovrebbe tornare al Real Madrid e quindi Maldini si è messo al lavoro per individuare il giusto sostituto.

Il giocatore del Maiorca piace molto e per questo motivo già nelle prossime settimane ci potrebbero essere già i primi contatti per valutare la fattibilità di questa operazione. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.