Preoccupazione Bastoni, Inter gelata: la situazione si complica

L’Inter non ha ancora annunciato il rinnovo di contratto con Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024: i tifosi cominciano a preoccuparsi

Il match del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter ha decretato la dodicesima sconfitta in campionato per i nerazzurri, rimasti in dieci dal 41esimo del primo tempo in seguito all’espulsione di Gagliardini.

Gli uomini di Simone Inzaghi erano riusciti anche a trovare il pareggio a otto minuti dal 90′ grazie a Romelu Lukaku (gli azzurri erano passati in vantaggio con Zambo Anguissa), ma nei minuti finali il Napoli è andato a segno due volte fissando il punteggio sul 3-1. Una sconfitta che non fa troppo male all’Inter, che mantiene comunque un certo vantaggio sulla quinta in classifica.

Oltre al campionato, l’Inter ha due appuntamenti importantissimi come la finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina all’Olimpico di Roma, e soprattutto la finale di Champions League del prossimo 10 giugno, dove i nerazzurri sono attesi dal Manchester City di Pep Guardiola. La Beneamata ha l’occasione di alzare due trofei, regalando così una gioia immensa a tutti i suoi tifosi.

Inter, cosa succede con Bastoni? Tifosi preoccupati

In attesa di capire come terminerà questa stagione, Marotta e Ausilio sono già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa e accontentare le richieste di Simone Inzaghi. Tuttavia, prima di fare operazioni in entrata i dirigenti interisti vogliono definire tutte le situazioni che riguardano gli attuali giocatori della rosa nerazzurra.

I tifosi sono ancora preoccupati dal mancato rinnovo di Alessandro Bastoni, una delle colonne della difesa interista. Con la partenza di Milan Skriniar (giocherà nel PSG, ndr) il tecnico piacentino non può perdere altre pedine del suo reparto arretrato.

Le parti stanno discutendo il rinnovo di contratto del giocatore, che dovrebbe firmare una nuova intesa di 5 anni con uno stipendio di 5 milioni a stagione (a salire).

Tuttavia, nonostante da più di una settimana venga dato per fatto l’accordo, tra Inter e Bastoni non c’è ancora nero su bianco e i tifosi cominciano a spazientirsi.

Gli amanti dei colori nerazzurri non vorrebbero dover fare i conti con una nuova beffa. Il contratto di Alessandro Bastoni scade nel 2024 e sarebbe davvero un peccato perdere il forte difensore italiano a parametro zero, proprio come accaduto con Skriniar. L’impressione degli esperti di calciomercato è che alla fine Bastoni firmerà il rinnovo di contratto con l’Inter: i tifosi sperano arrivi presto l’ufficialità.