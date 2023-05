Rottura con l’Inter: nuova maglia in Serie A per Gagliardini

Le strade tra Gagliardini e l’Inter si divideranno alla fine di questa stagione, quando scadrà il contratto del centrocampista bergamasco

Gagliardini è in scadenza a giugno, il contratto non verrà rinnovato. Il centrocampista punta comunque a rimanere in Serie A.

Un colpo a parametro zero per chi avesse intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. In più di una occasione il calciatore si è lamentato pubblicamente di non aver ricevuto lo spazio che, secondo lui, meritava in campo. Uno spazio che lo stesso tecnico Inzaghi non è più disposto a concedergli.

Una prestazione a dir poco insufficiente. Probabilmente la peggiore da quando è arrivato a Milano per vestire la casacca nerazzurra. Gagliardini contro il Napoli è stato autore di una prova disastrosa.

Lo dimostrano chiaramente i suoi cinque falli e le due ammonizioni ricevute in 41 minuti di incontro. Con conseguente cartellino rosso.

Inter, Gagliardini è pronto a cambiare maglia: rimarrà in Serie A

Da quel momento in poi, per i Campioni d’Italia, è stato quasi un gioco da ragazzi ottenere tre punti. Il suo futuro del classe ’93 sarà lontano, ma non troppo, dalla ‘Beneamata’.

Buona parte dei tifosi lo ‘invita’ a trovarsi già un’altra squadra. Proprio come sta facendo il suo entourage che non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo.

Si parlava di un possibile approdo in un campionato estero per il calciatore (Major League Soccer). Una possibilità che è stata rimandata di qualche anno visto che la sua intenzione è quella di rimanere ancora in Italia.

Su di lui, infatti, c’è l’interesse concreto di almeno tre squadre che hanno intenzioni serie di ingaggiarlo.

In primis c’è la Fiorentina. Un ritorno di fiamma per i viola che, in più di una occasione, ci hanno provato con l’ex Atalanta.

Potrebbe essere proprio lui il sostituto del partente Sofyan Amrabat, destinato a grandi palcoscenici (Barcellona o Manchester United). Altrimenti da non scartare l’ipotesi che porta al Bologna oppure al Torino di Ivan Juric.

La sua voglia di riscatto è altissima. Anche se, fino ad ora, si concentrerà sui prossimi impegni importanti dell’Inter che ha intenzioni serie di portare un trofeo in bacheca. Anzi due…