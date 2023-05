Via dall’Inter per trasferirsi alla Juve: esplode la bomba

Dopo la sconfitta del Maradona rimediata contro il Napoli , per i tifosi dell’Inter bisogna registrare una brutta notizia in sede di mercato

Dopo la qualificazione alla finale di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi è caduta in campionato. I nerazzurri, infatti, hanno perso per 3-1 domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli campione d’Italia.

Gli azzurri hanno sicuramente meritato il successo finale, anche se sono stati favoriti dall’incredibile sciocchezza compiuta da Roberto Gagliardini. Il centrocampista interista, infatti, è riuscito a farsi espellere per doppia ammonizione in appena 40 minuti, lasciando così i suoi compagni in dieci per tutta la durata della seconda frazione di gara.

Il Napoli, dopo l’espulsione di Gagliardini, ha infatti aumentato i giri del proprio motore. I partenopei sono infatti riusciti a passare in vantaggio con la rete all’ora di gioco realizzata da Anguissa.

Nonostante il gol subito, l’Inter ha pareggiato con Lukaku ma poi gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a portare a casa i tre punti con i gol segnati da Di Lorenzo e Gaetano. La ‘Beneamata’ è attesa ora dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche se bisogna registrare alcune novità molto importanti per il futuro.

Mercato Inter, Valter De Maggio fa tremare i tifosi nerazzurro: “Qualcuno vuole riportare Beppe Marotta alla Juventus”

Come riportato dal giornalista Valter De Maggio, nel corso della trasmissione ‘Pressing in onda sui canali Mediaset’, la Juventus starebbe pensando di riportare Beppe Marotta sotto l’ombra della Mole.

“Non sono sicuro che resti all’Inter, potrebbe anche lasciare la squadra nerazzurra. Mi è arrivata qualche voce in cui si dice che qualcuno voglia riportarlo alla Juventus”.

Va detto che Beppe Marotta ha sempre smentito un suo possibile addio dall’Inter. Anche perché il dirigente ha un contratto con la ‘Beneamata’ fino al 2025. I pensieri dell’amministratore delegato del team interista, ovviamente, sono tutti rivolti a questo finale di stagione che potrebbe davvero diventare storico.

L’Inter si gioca tantissimo in queste ultime settimane: dal blindare la qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League, passando per l’appunto per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, all’ultimo atto della massima competizione europea per club contro il ricchissimo e fortissimo Manchester City di Pep Guardiola.

Il primo obiettivo in calendario è la gara contro i viola, dove Simone Inzaghi dovrebbe schierare lo stesso undici sceso in campo in Champions contro il Milan.

Al netto dell’infortunato Mkhitaryan, di fatto, il tecnico interista dovrebbe dare fiducia a chi ha eliminato la squadra di Pioli dalla massima competizione europea per club.