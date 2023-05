Zaniolo, nuovo flirt in Turchia: chi gli ha fatto perdere la testa

Il cuore di Nicolò Zaniolo batte forte in Turchia e non solamente per la sua esperienza al Galatasaray: lì ha perso la testa per una ragazza

Per il 23enne Nicolò Zaniolo è stata un’intensa stagione di cambiamenti. Il giocatore offensivo della Nazionale italiana ha lasciato la Serie A, interrompendo bruscamente i rapporti con la società della Roma, il tecnico José Mourinho e l’intera tifoseria giallorossa.

È stato uno strappo molto critico. Sopratutto da parte del pubblico e dei vertici del club circa la condotta del giocatore. Perciò alla prima occasione valida, Zaniolo ha scelto di lasciare la sua patria e cercare serenità altrove.

La destinazione prescelta è stata la Turchia. L’accordo fra le parti è stato sancito lo scorso febbraio: Zaniolo si è trasferito a titolo definitivo al Galatasaray, che ha versato nelle casse della Roma 16,5 milioni di euro.

Il 15% è stato poi versato all’Inter, così come da accordi pregressi. La somma potrebbe ancora aumentare in favore dei giallorossi: sono previsti 13 milioni di euro di bonus in caso di determinati obiettivi raggiunti e altri 2 milioni di euro, se Zaniolo in futuro sarà ceduto per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.