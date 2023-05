Frattesi cambia maglia con lo scambio: colpo in Serie A

Davide Frattesi è pronto per il salto di qualità, ci sarà una nuova avventura sportiva per il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana

Il Sassuolo non può più trattenerlo, la mezzala neroverde ha vissuto un’altra grande stagione che lo porterà dritto in una big.

La scuola italiana dei centrocampisti italiani continua a regalare buone soddisfazioni. Roberto Mancini ha già un reparto centrale giovane e di grande qualità a disposizione, Tonali, Fagioli e Barella (per citare le tre classiche big), nonché Davide Frattesi, ora atteso dalla prova di una grande squadra.

Il trasferimento dal Sassuolo ormai sembra fatto, ci sono da definire i dettagli ma il più sembra fatto.

Due stagioni vissute ad alta intensità per un salto di qualità, è una mezzala dinamica e di spessore, soprattutto letale contro le big: ha segnato un po’ a tutti, fa del coraggio e dell’alta intensità le sue grandi qualità.

Il cartellino di Davide Frattesi fa gola a molti, il Sassuolo lo ha piazzato in mezzo al campo come erede di Manuel Locatelli (a proposito di centrocampisti italiani), portandolo a un livello tale che punterà direttamente a un top club in Serie A.

Non potrebbe essere altrimenti, 11 gol in due stagioni e una straordinaria continuità lo portano ad essere l’obiettivo di mercato per il futuro.

Frattesi in una big, c’è lo scambio

La Roma sarebbe in trattativa avanzata per Davide Frattesi. Nell’operazione col Sassuolo coinvolta anche una contropartita tecnica.

La pedina di scambio sarebbe Tahirovic, il quale passerebbe in neroverde per completare la sua maturazione e abbassare l’esborso cash dei giallorossi.

La società dei Friedkin ha diritto al 30% sulla futura rivendita di Frattesi che impiegherebbe come ‘sconto’ sul cartellino.

Il ritorno a Roma di Frattesi sarebbe utile per questioni di bilancio e anche per le liste Uefa. Frattesi è cresciuto in giallorosso, maturato a Monza ed esplosocol Sassuolo, i numeri lo portano per altro ad essere uno dei pochi sempre presenti in questo campionato di Serie A.

15 milioni di euro più Tahirovic e lo scontro già fissato da contratto: la Roma potrebbe così piazzare il blitz decisivo, Mourinho (o chi per lui) avrà bisogno di uomini decisivi in mezzo al campo. Il tutto battendo al rush finale la Juventus, ora concentrata su altre questioni.

La coperta giallorossa è corta, basti pensare che Bove contro la Salernitana ha giocato da difensore e sono tante le incertezze dell’intero reparto. Frattesi è pronto a diventare il profeta in patria giallorosso.