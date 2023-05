Melissa Satta, bellezza da copertina: game, set, match, ha vinto tutto

E’ in questo momento sotto le luci dei riflettori, Melissa Satta. La bella showgirl e modella di origine sarda fa impazzire i suoi fan

Melissa Satta ccupa da tempo le prime pagine e le copertine dei principali magazine di gossip e cronaca rosa, in particolare per via della sua love story con il tennista romano Matteo Berrettini.

La Satta, però, non è tipa da lasciarsi condizionare da illazioni e malignità. Del resto è da sempre abituata a districarsi sotto le luci dei riflettori, a finire sui social per qualche scatto rubato in alcuni momenti della sua vita privata, spesso anche i più intimi.

La popolarità della bellissima conduttrice nativa di Boston sta crescendo a dismisura anche per una presenza sempre più attiva su Instagram. Il suo profilo è seguito da oltre due milioni di fan.

Il successo professionale della splendida Melissa è invece legato alla conduzione di un programma calcistico in onda ogni sabato sui canali di Sky Sport, GoalDeejay, che i dati d’ascolto hanno iniziato a premiare con una certa continuità.

La scelta di presentare un contenitore sportivo è legata alla smodata passione per il calcio che la modella sarda coltiva da sempre. E mentre la sua illustre collega e conterranea Elisabetta Canalis riserva le sue simpatie ai colori nerazzurri dell’Inter, Melissa è un’accesa tifosa del Milan.

A proposito del quale fece discutere anni fa la love story con Kevin Prince Boateng, all’epoca punto di forza del Diavolo allenato da Massimiliano Allegri.

Dalla relazione con l’ex centrocampista è nato l’unico figlio della coppia, il giovane Maddox che ora è quasi un adolescente.

Oggi, a distanza di tempo, un altro celebre personaggio del mondo dello sport è entrato a far parte della vita di Melissa Satta. Berrettini, appunto.

Melissa Satta, lo scatto lascia i fan senza fiato: il bianco e nero esalta la sua bellezza

La liaison col tennista sta però suscitando un vespaio di polemiche e di critiche rivolte soprattutto all’ex finalista di Wimbledon. L’atleta romano è infatti accusato di pensare troppo all’amore e troppo poco alla disciplina sportiva che lo ha reso celebre.

La giovane coppia però non sembra scomporsi più di tanto e nel frattempo la modella sarda continua a postare scatti sul suo profilo Instagram che trovano il gradimento dei fan.

L’ultimo, in bianco e nero (vedi in alto), ha mandato in estasi i suoi ammiratori più sfegatati.