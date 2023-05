Milinkovic-Savic in una Big italiana, Juve beffata sul più bello: le cifre

Milinkovic-Savic può lasciare la Lazio e approdare in una big del campionato italiano. Non è la Juventus che è stata superata da un altro club: la situazione

Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Il serbo e la sua Lazio hanno conquistato un posto per la prossima Champions League grazie ad un ottimo girone di ritorno.

La squadra di Sarri ha deciso di accantonare le coppe per concentrarsi solo sul campionato. I risultati hanno premiato il tecnico toscano che ha staccato il pass per la principale competizione europea.

Una grande solidità difensiva e un’unità di squadra hanno contribuito a raggiungere il traguardo.

Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro hanno sostituito al meglio Immobile, quest’anno tartassato dagli infortuni.

Ovviamente gran parte del merito va a Milinkovic. Il gigante serbo è stato tra i migliori della stagione e dopo un periodo di appannamento post Mondiale ha preso in mano il centrocampo.

Adesso, però, la sua permanenza alla Lazio non è certa. La Curva Nord si è schierata con lui e prima del fischio d’inizio del match con il Lecce gli ha dedicato uno striscione.

Lui si è girato verso gli ultras biancocelesti ha fatto un sorriso e li ha ringraziati. Il legame col popolo laziale è forte, ma le big d’Europa lo chiamano.

Milinkovic-Savic: Juventus sorpassata da una big italiana. Ecco cosa sta succedendo

Il futuro di Milinkovic-Savic tiene in ansia i tifosi della Lazio. Il serbo non ha ancora rinnovato il contratto e in estate potrebbe lasciare Formello. Milan in pressing.

Nonostante la qualificazione certa in Champions League le cose non sono cambiate e adesso si aprono diversi scenari. Qualche settimana fa si parlava di un forte interessamento della Juventus.

I bianconeri, tuttavia, difficilmente riusciranno a fare un mercato di livello a causa della mancata qualificazione alla Coppa dei Campioni.

La penalizzazione e la sconfitta con l’Empoli hanno tagliato le gambe alla squadra di Allegri.

Il serbo piace molto in Europa, ma soprattutto in Italia. Nelle ultime ore alla corsa per il giocatore si è aggiunto anche il Milan.

I rossoneri valutano un’alternativa a Brahim Diaz e il nome di Milinkovic fa sognare la piazza. Lotito non scenderà sotto i 30 milioni di euro, ma Maldini ha intenzione di provarci.

Sarebbe un grande colpo per tornare a competere per il campionato.

Le alternative al 28enne centrocampista della Lazio non mancano, a partire da Loftus Cheek che è in uscita dal Chelsea. Infine non tramonta l’idea Kamada: sul giapponese c’è anche il Napoli.