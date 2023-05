“Non sarò a Budapest per la finale”, choc in casa Roma: tifosi gelati

Arriva un annuncio che spiazza i tifosi della Roma targata mister José Mourinho, in vista della finalissima di Europa League a Budapest

Il grande giorno si avvicina. O tutto o niente: la Roma targata mister José Mourinho si appresta ad affrontare quella che senza dubbio è la partita più importante della stagione giallorossa.

Seconda finale europea consecutiva nel giro di due anni. Forse solo lo Special One avrebbe potuto rendere possibile tutto ciò, non a caso i tifosi romanisti lo amano profondamente e lo seguono in maniera incondizionata.

Conquistare l’Europa League consentirebbe alla ‘Magica’ di assicurarsi l’accesso alla prossima edizione della Champions, oltre che sollevare un altro trofeo che porterebbe ancora più gioia ed entusiasmo nell’ambiente capitolino.

È per questo che i Friedkin hanno puntato con decisione sul tecnico di Setubal, uno degli allenatori più vincenti in assoluto della storia del calcio, a cui di certo non manca il coraggio.

Come da lui stesso sottolineato più volte, infatti, non era affatto semplice gestire una rosa con evidenti limiti.

Alcune pedine non soddisfano le aspettative, non a caso potrebbero abbandonare la nave giallorossa in estate. E sappiamo quanto Mourinho sia esigente per quanto riguarda le varie campagne acquisti.

Nonostante ciò, non è da escludere che possa convincersi definitivamente a proseguire il percorso all’ombra del Colosseo.

I supporters della Roma, chiaramente, lo sperano, anche se la squadra potenzialmente potrebbe far molto meglio di così dal punto di vista del gioco. Ma si sa, la cosa più importante sono i trofei e il popolo romanista ha tantissima fame dopo il lungo digiuno.

A dir poco fondamentale, però, superare l’ostacolo Siviglia in quel di Budapest, con gli spagnoli che sicuramente daranno del filo da torcere a capitan Lorenzo Pellegrini e compagni.

Mourinho, dal canto suo, ha inevitabilmente messo in secondo piano il cammino in Serie A, come testimonia la formazione scelta per affrontare la Salernitana allo Stadio Olimpico.

Numerosi titolari spediti in panchina, mentre Paulo Dybala addirittura ha seguito la sfida dalla tribuna.

Roma, salta la sfida a Budapest: c’è l’annuncio

Dita incrociate e preghiere per la ‘Joya’, specialmente dopo le parole rilasciate nelle scorse ore dallo Special One. Quest’ultimo, in particolare, si è detto pessimista circa l’impiego dell’argentino nella finalissima, ma conoscendo l’ex Inter potrebbe trattarsi soltanto di pre-tattica, in modo da non scoprire subito le sue carte.

D’altronde, di finali, il portoghese ne ha giocate tante in carriera e sa bene che sono i piccoli dettagli a fare la differenza. A Budapest, inoltre, servirà il più possibile l’apporto dei tifosi, fra i quali però non sarà presente Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista e capitano della Roma ha annunciato, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, che ha dovuto rinunciare all’invito del club giallorosso recapitatogli dallo storico preparatore Vito Scala.

De Rossi ha anche spiegato il perché del suo rifiuto: “Quando un pezzo del tuo cuore si diploma, non puoi mancare. Non c’è finale che tenga“.

Poco male alla fine, dato che senz’altro non mancherà l’apporto di DDR a distanza.