Ora il Milan è senza parole: preoccupazione Theo Hernandez

Il Milan è preoccupato per un campione come Theo Hernandez, la situazione non piace nemmeno ai tifosi rossoneri

L’esterno sinistro dei rossoneri è stato un valore aggiunto negli ultimi anni, un elemento capace di abbinare quantità e qualità sulla fascia mancina. Ma c’è un problema per Theo Hernandez, le prossime settimane saranno decisive.

Il Milan si avvia verso la conclusione del campionato e con un big match in casa dalla Juventus dal sapore particolare. Dopo l’ultima penalizzazione ai bianconeri, servirà fare tre punti in due gare per agguantare il piazzamento in Champions League, dando un sospiro di sollievo ai tifosi.

Desta invece preoccupazione Theo Hernandez, esterno che negli anni è diventato indispensabile.

La sua assenza in campo si sente, non è un caso come Stefano Pioli non rinunci più a lui, anche per mancanze di alternative. C’è qualcosa però che tormenta l’esterno.

Addio Theo Hernandez, dove giocherà

Il calciomercato comincia ad essere un elemento di disturbo per i top player, quelli del Milan sono molto ricercati. Il caso di Theo Hernandez poi è chiaro.

Parliamo di un calciatore arrivato in finale Mondiale e semifinale di Champions, ha pochi esterni migliori di lui nel calcio internazionale e per molti top club è un obiettivo nemmeno tanto nascosto. E sono proprio le coppe a poter scatenare una rivoluzione: senza Champions, addio Hernandez.

Il Milan potrebbe così avere qualche richiesta importante dovesse mancare l’approdo continentale, l’esterno è uno dei big che fa più gola.

La quotazione per il mancino è importante, si parla almeno di 70 milioni di euro e c’è una grande pretendente in ballo: il Paris Saint Germain.

Approdare in Ligue 1 sarebbe un passo indietro per i canoni di competizione del campionato, ma giocare a Parigi lo riporterebbe a casa e in una rosa con grandi campioni.

Il Psg sonda gli umori del terzino, ben sapendo come sarà comunque difficile strapparlo al Milan, l’affetto dei tifosi è palese e anche l’esterno sente la passione della piazza.

Theo Hernandez al Psg sarebbe il grande sacrificio – ma servirebbe una proposta da almeno 80 milioni – in caso di disastro sul finale di stagione, uno dei calciatori che garantirebbe un po’ di cassa, permettendo anche a Maldini e Massara di rifare o quasi una squadra.

Intanto, i due cercano un vice Hernandez che possa dare il cambio nei momenti di turnover: Carlos Augusto, Valeri e Parisi sono tra i nomi più gettonati.