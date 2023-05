“Ora le dimissioni”: il tweet è inequivocabile

Settimana da dimenticare per Juventus e Inter in quel di Empoli e a Napoli: due allenatori nel mirino della critica da inizio stagione

Una doppia mazzata per la Juventus: la zona Champions League diventa un miraggio, prima la penalizzazione dalla Corte d’Appello di 10 punti poi la debacle in Toscana contro l’Empoli di Zanetti.

Per l’Inter al Maradona è arriva la dodicesima sconfitta in campionato contro un Napoli che ha beneficiato di una squadra rimasta in 10 per l’espulsione di Gagliardini.

Quello che rischia di più è il tecnico toscano, visto che il suo collega piacentino ha vinto la Supercoppa Italiana e, nonostante non sia riuscito a centrare lo Scudetto da quando è arrivato sulla panchina dell’Inter, è arrivato in finale di Champions League e in quella di Coppa Italia dove affronterà rispettivamente il Manchester City e la Fiorentina.

L’Inter si giocherà tutto in 17 giorni.

Juventus, i tifosi invocano a gran voce l’addio ad Allegri

Il futuro di Massimiliano Allegri resta un mistero, nonostante le rassicurazioni della dirigenza.

I problemi derivanti dalla stagione hanno cambiato i piani, con la società che sta facendo le sue valutazioni e si sta prendendo del tempo per decidere il destino del tecnico toscano che nelle ultime due stagioni non ha portato alcun titolo nella bacheca bianconera.

Giocare in Europa la prossima stagione: è stata la parola d’ordine di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, nell’intervista pre partita in cui si è soffermato sulle vie che il club bianconero deve percorrere da qui alle prossime due giornate.

La posizione dell’allenatore Massimiliano Allegri è ben salda e sa di conferma al 100% nonostante sui social i tifosi chiedano a gran voce le sue dimissioni con il tecnico toscano ritenuto il principale responsabile delle ultime due annate fallimentari della Vecchia Signora.

“La penalizzazione a dieci minuti dall’inizio della partita non giustifica una prestazione indegna da parte della Juventus. Forse è l’ora davvero che qualcuno si facci da parte, a cominciare dall’allenatore che non ha lasciato nulla se non ricordi impolverati”, recita il tweet dell’ex giornalista di Tuttosport – ora Direttore responsabile GEA Green Economy Agency – Vittorio Oreggia.

Al momento l’addio di Allegri alla Juventus sembra impossibile e difficilmente il tecnico toscano ha voglia di lasciare tutto quello che (non) ha costruito in questi ultimi due anni, con la Juventus che spera di acciuffare un posto nella prossima edizione dell’Europa League.