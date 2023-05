Prestazione horror e addio, la Juventus lo saluta

Un lunedì nero per la Juventus: prima la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze e poi la clamorosa sconfitta in casa dell’Empoli

Uno dei lunedì più neri della storia della Juventus: il 22 maggio sarà ricordato come il giorno di una doppia pesante sconfitta.

La prima arrivata dalla giustizia sportiva, con la penalizzazione di 10 punti in classifica, ancora una volta per il caso plusvalenze.

Questa volta il provvedimento dovrebbe essere definitivo, anche se la società potrebbe ancora ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

Prima i punti sono stati 15, ma il provvedimento è stato rielaborato.

Con 10 punti tolti dalla classifica a due giornate dalla fine la squadra bianconera è quasi fuori dalla Champions League (servirebbe un mezzo miracolo) e rischia di finire fuori dall’Europa.

Ma la giornata terribile si è completata sul campo, perché dopo la sentenza la Juventus è scesa in campo a Empoli andando incontro alla peggior prestazione stagionale.

Gli uomini di Allegri hanno perso 4-1 al “Castellani”, contro la formazione di Paolo Zanetti. Una vera e propria figuraccia: prestazione horror, senza giustificazioni.

Tra i peggiori in campo c’è stato sicuramente Alex Sandro.

Il terzino brasiliano una volta era un intoccabile, invece negli ultimi tempi ha calato di molto la qualità delle sue prestazioni. Ad Empoli è stato a dir poco inguardabile, tanto che il suo futuro ora è in discussione.

Nodo Alex Sandro: la Juventus vorrebbe cederlo, ma c’è il rinnovo automatico

A quanto pare la Juventus potrebbe anche deciderlo di non tenerlo più, ma bisogna fare i conti con la situazione contrattuale del giocatore.

Il brasiliano è in scadenza a breve, il 30 giugno 2023. Tuttavia esiste una clausola nel suo contratto per il rinnovo automatico per un’altra stagione. Opzione che sarebbe già scattata in base alla presenze.

Di fatto, Alex Sandro è sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2024. Qualcosa di simile a Cuadrado lo scorso anno.

Il colombiano alla fine è restato, ma per Alex Sandro il discorso potrebbe essere diverso: stipendio alto e rendimento deludente potrebbero portare la Juventus a lavorare su una risoluzione, o più probabilmente a una cessione del terzino destro.

Da capire quale sarà la predisposizione del giocatore: Cuadrado, ad esempio, un anno fa spinse per rimanere e la società dovette intavolare una trattativa con lui.

Vedremo se Alex Sandro accetterà di chiudere la sua esperienza con la Juventus o se punterà i piedi per restare.