Scambio secco e addio all’Inter: nerazzurri tentati

La stracittadina europea vinta dall’Inter ha decisamente trasformato l’ambiente nerazzurro che adesso guarda con molta più fiducia al futuro

Nelle ultime ore è rimbalzata con insistenza una voce di mercato che coinvolgerebbe proprio i nerazzurri. Marotta e Ausilio, infatti, starebbero ragionando su uno scambio alla pari con uno dei top team europei.

La trattativa potrebbe decollare in poco tempo, con la Beneamata che riabbraccerebbe uno dei suoi vecchi scudieri.

Per la fumata bianca, però, sarebbe necessario il sacrificio di un elemento che in pochissimo tempo ha conquistato tecnico e tifosi a suon di prestazioni.

La trattativa è ancora nella sua fase embrionale ma la dirigenza nerazzurra sembra fortemente tentata dal procedere: il nuovo innesto potrebbe dare una grande mano ad Inzaghi.

Il malumore che ha contraddistinto gli ultimi mesi della squadra nerazzurra sembra essere solo un lontano ricordo.

Nelle ultime uscite, infatti, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a tornare a vincere con continuità in campionato, risalendo la china e scacciando le aspre critiche.

Inoltre, i nerazzurri hanno conquistato la finale di Coppa Italia ai danni della Juventus e quella di Champions League nell’euroderby contro il Milan.

Questi risultati hanno profondamente cambiato anche la posizione del tecnico che adesso sembra ben saldo al timone. Adesso, la dirigenza inizia a pianificare il mercato per la prossima stagione.

L’Inter ragiona sullo scambio: la dirigenza s’interroga sul sacrificio

Marotta e Ausilio avrebbero ricevuto una proposta che li sta tentando e non poco. Secondo le ultime indiscrezioni si sarebbero aperti dei colloqui con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic.

Il centrocampista croato ha vestito la maglia dell’Inter dal 2013 al 2015, prima di passare al Real Madrid e successivamente al Chelsea.

La negativa stagione dei Blues, e il contestuale arrivo sulla panchina di Mauricio Pochettino, allontanano il croato classe ’94 da Stamford Bridge.

Con la partenza a parametro zero di Gagliardini la Beneamata dovrà aggiungere un altro interprete in mediana e il profilo di Kovacic sarebbe altamente gradito anche al tecnico.

Il Chelsea vorrebbe inserire il croato all’interno di uno scambio, possibilmente alla pari, con André Onana, estremo difensore arrivato in estate a San Siro.

I dirigenti interisti non ritengono il camerunese incedibile, ma preferirebbero separarsene a fronte di un’importante offerta economica.

La trattativa, dunque, deve ancora decollare ma un ritorno di Kovacic all’Inter non è affatto da escludere.