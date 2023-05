Tutto deciso: se ne va già dopo un anno

Una pessima notizia si è fatta largo nelle ultime ore: uno dei calciatori più importanti in rosa potrebbe lasciare il suo attuale club nel prossimo calciomercato estivo

La sua permanenza potrebbe durare solo un anno. Le sue prestazioni, infatti, hanno attirato l’attenzione di diversi club, disposti a mettere sul piatto una cifra importante per assicurarselo sin da subito.

Al suo primo anno in Serie A il calciatore si è reso protagonista con un rendimento ben al di sopra della media.

L’arrivo in sordina aveva creato qualche dubbio sul valore del calciatore. Dubbi spazzati ben presto a suon di prestazioni e con una leadership che in pochi si sarebbero aspettati.

Non gioiscono i tifosi che potrebbero ben presto assistere ad un vero e proprio assalto dalle big europee.

Tutto finito dopo un anno: tanti club si muovono per ingaggiarlo

La grandissima sorpresa di questa stagione in Serie A è senza dubbio il Napoli di Luciano Spalletti.

La squadra partenopea, dopo essersi giocata per lungo tempo il titolo 2021/22, partiva fortemente ridimensionata in questa stagione complici gli addii di colonne portanti della squadra come Insigne, Mertens e Koulibaly.

In pochi si sarebbero, dunque, aspettati una squadra, non solo di vincere il campionato ma addirittura in grado di dominarlo dall’inizio alla fine.

Tra le note più positive di questo Napoli, oltre agli uomini copertina Osimhen e Kvaratskhelia, c’è anche un calciatore arrivato in estate con un pesante compito: Min-jae Kim.

Il difensore centrale sudcoreano, infatti, era chiamato a raccogliere la pesantissima eredità di Kalidou Koulibaly, uno dei difensori più forti in circolazione e assoluto leader nello spogliatoio partenopeo.

Sin dalla sua prima partita in maglia azzurra, il difensore prelevato dal Fenerbahce ha dimostrato spalle larghe e ottimo rendimento, divenendo ben presto una delle colonne della squadra di Spalletti.

All’interno del contratto firmato nell’estate 2022 dal centrale sudcoreano, però, è presente una clausola rescissoria che fa tremare i tifosi del Napoli.

La clausola è valida solo per i club esteri e per la prima metà di luglio, ma potrebbe comunque portar via Kim da Napoli.

Com’è noto, il difensore è seguito da tempo dal Manchester United che avrebbe individuato in lui il giusto rinforzo per la retroguardia di Ten Hag.

I Red Devils, però, non sarebbero l’unica squadra interessata a Kim. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il Paris Saint Germain starebbe monitorando con molto interesse la situazione legata all’ex Fenerbahce e non è escluso che possa tentare l’affondo sfruttando gli ottimi rapporti con il Napoli.

Gli azzurri fanno gli scongiuri ma le possibilità che Kim parta dopo una sola stagione sono molto alte.