Addio Inter, irrompe il Manchester United: accordo imminente

L’irruzione improvvisa del Manchester United ha totalmente scombussolato i piani dell’Inter: ecco tutti i dettagli

In dirittura d’arrivo, la fine della stagione è praticamente vicina. Una volta fatti i cosiddetti giochi ancora in corso, tutte le squadre dovranno misurarsi con un altro banco di prova particolarmente ostico: il temutissimo calciomercato.

Non importano gli obiettivi che ci si è posti, a prescindere dal tenore della squadra la sessione di mercato estiva sarà sempre più importante di qualsiasi altra cosa ottenuta nel corso dell’annata trascorsa. Che si parli di successo o fallimento stagionale è altrettanto irrilevante.

In estate chiunque ripartirà da zero. Nessuno escluso.

I direttori sportivi dovranno darsi battaglia tra di loro per cercare di scalfire la concorrenza, con colpi e occasioni last minute che potrebbero portare non pochi vantaggi ai loro club di appartenenza.

Questo può di conseguenza comportare l’improvviso stravolgimento di numerose dinamiche. Tra cui la perdita dei giocatori che si ha avuto modo di sondare da ormai parecchio tempo. E questo è esattamente ciò che potrebbe succedere all’Inter.

Sulle orme di un attaccante dal futuro praticamente assicurato, potrebbero farselo sfuggire per mano di una diretta concorrente.

Un parametro zero del genere non lo si vedeva da anni, e i nerazzurri sembravano aver già messo mano su di lui da tempo.

Sfortunatamente tutti i loro piani sembrano destinati a svanire nel nulla, senza alcuna possibilità di porre rimedio a quanto accaduto. Per mesi la squadra di Inzaghi lo ha avuto tra le mani, ma finché non ci sono firme non ci sono garanzie. Una legge non scritta, il cui significato lo hanno capito a loro spese anche i meneghini.

Thuram all’Inter? Tutto il contrario

Molti tifosi ricorderanno sicuramente dell’eterno sondaggio fatto dall’Inter nei confronti di Marcus Thuram, prossimo alla scadenza col Borussia Monchengladbach. Anni fa il giocatore avrebbe già dovuto vestire la maglia nerazzurra, più precisamente nel 2021. Ma un brutto infortunio fece saltare l’operazione ancora prima della partenza. Ebbene, con una situazione nettamente più favorevole sembra che si possa ripetere lo stesso epilogo.

Questo scenario per i tifosi rappresenterebbe una vera e propria beffa, dato che speravano tanto di avere un sostituto di Dzeko degno di questo ruolo.

Il nome del giocatore è sulla bocca di tutta Europa, e il suo ingaggio a costo zero fa ancora più gola. In tal senso si potrebbe inserire, come da titolo, il Manchester United.

Dopo un lungo sondaggio per Osimhen, pista ancora non del tutto raffreddata, il club inglese potrebbe decidere di virare sull’attaccante francese.

L’ottima annata disputata in Bundesliga testimonia a pieno titolo tutto questo interesse nei suoi confronti. Ben 13 reti e 6 assist nell’arco di 26 partite disputate in campionato. Numeri da capogiro, che al netto di sorprese o flop vari potrebbe replicare ovunque, viste le qualità che ha.

Purtroppo però, come si è potuto constatare, l’Inter non potrà usufruire di queste caratteristiche.