Allarme Juve, che succede senza Champions: tutti i rischi

La Juve potrebbe stare fuori dalla Champions League per lungo tempo, si apre così una sorta di scenario quasi apocalittico per i bianconeri

Senza la coppa dei campioni molti big potrebbero partire e non solo, la società avrebbe un ulteriore riflesso sul bilancio che di certo non aiuterebbe la nuova dirigenza. Il momento difficile rischia così di essere prolungato.

I dieci punti di penalizzazione comminati lunedì scorso sono stati un’altra doccia gelata per i bianconeri. La Juventus è fragile in campo e fuori, i bianconeri dovranno cercare di limitare i danni anche perché l’Uefa non sarà tenera con il club.

Il rischio di non partecipare alla Champions League per due stagioni appare abbastanza concreto, emergono importanti analisi a mettere in ansia i tifosi bianconeri. Tutto ciò non piace alla dirigenza, che vorrà far valere le sue ragioni ma sa benissimo come il tempo non è proprio dalla loro parte.

Si parte da un punto basilare, ovvero che le sanzioni inflitte dall’Uefa sull’esclusione continentale – come riporta Calcio & Finanza – si applicano partendo dalla prima stagione utile in cui il club punito si qualifichi per le coppe.

E questo è un dettaglio fondamentale, proprio in questo momento della stagione

Juve, cosa succederà prossimamente in Europa

Se la Juve non si qualificherà almeno in Conference League, i provvedimenti si applicheranno per il 2023-24, dunque vanificando la partecipazione a qualsiasi coppa nella stagione 2024-25.

I big come Dusan Vlahovic andrebbero via, sarebbe un duro colpo per i bianconeri in queste condizioni.

Infatti, aggiornando la classifica con la nuova penalizzazione, c’è da conquistare un piazzamento europeo in un quadro che sembra complicato per tutto l’ambiente bianconero.

La Champions League è ormai sfumata sul campo con questo – 10 e la sconfitta di Empoli. La sconfitta contro il Siviglia contro l’EL ha impedito poi un accesso diretto, al di là di ogni piazzamento in Serie A.

Sarebbe ciò un ulteriore problema per il bilancio bianconero, proprio perché la Champions cambierà format nel 2024-25, avvicinandosi a quel concetto di Superlega che era tanto caro ad Andrea Agnelli.

Parteciperanno 36 squadre con un montepremi ancora più ricco, da cinque miliardi di euro complessivi e le squadre incasserebbero molto di più rispetto agli standard attuali europei.

I bianconeri dovranno salvare il salvabile, accettare il provvedimento dell’Uefa e puntare al 2023-24 come la stagione della riscossa: due anni senza la Champions sarebbe uno sforzo troppo grande da sostenere per i bilanci societari.