Allegri-Juve, rescissione: scelto il nuovo allenatore

Le strade di Allegri e della Juventus possono separarsi: rescissione ipotesi concreta, ecco chi sarà l’erede in bianconero

E’ stata una stagione molto difficile per tutta la Juventus, incluso Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, nella sua seconda esperienza a Torino, fin qui non è riuscito a replicare il precedente ciclo vincente. Per sue responsabilità dal punto di vista tecnico e tattico, ma dovendo far fronte anche a una situazione complicatissima per le note vicende extra campo.

Non era facile, di certo, fare da ‘parafulmine’ per tutto quanto stava accadendo e cercare di tenere la squadra sempre sul pezzo, contenendo entro limiti accettabili le ovvie ripercussioni psicologiche relative alle vicende giudiziarie e alle penalizzazioni. Al punto che dopo il ko di Empoli, è esploso, davanti alle telecamere, parlando di ‘stillicidio’ che avrebbe coinvolto lui e la sua squadra per la perdurante incertezza sulle decisioni da prendere in merito.

Una reazione umanamente comprensibile, che però non cancella due dati di fatto.

Dopo un’annata del genere, sicuramente complessa da portare avanti, la Juventus si è persa sul più bello: eliminata in semifinale di Coppa Italia e in semifinale di Europa League, sconfitta per quattro volte nelle ultime otto giornate di campionato e fuori da tutto, anche per effetto della penalizzazione di 10 punti, che a questo punto appare definitiva.

Le attenuanti ci sono di sicuro, ma le responsabilità di Allegri rimangono evidenti per un biennio molto deludente rispetto alle aspettative. E a questo punto gli interrogativi sul futuro sono numerosi, con l’addio che è più di una possibilità.

Allegri ‘scaricato’ da Elkann, i nomi per la panchina della Juventus: il grande ex in pole

L’allenatore ha già spiegato di voler onorare il suo contratto e di non voler abbandonare il club, ma la decisione potrebbe essere presa per lui dalla dirigenza. Il contratto da 9 milioni totali all’anno pesa, ma Elkann potrebbe valutare, come riportato da ‘Tuttosport’, l’idea di una rescissione consensuale, corrispondendogli una sola delle due annualità che ancora gli spetterebbero. E nel frattempo, naturalmente, si inizia a pensare al sostituto del livornese.

Sempre sul quotidiano piemontese, avanza la candidatura dell’ex Igor Tudor, che a Marsiglia ha fatto molto bene e questa volta arriverebbe a Torino non da secondo, come nell’anno di Pirlo, ma da allenatore in capo. A seguire, occhio anche a Palladino e Thiago Motta, che con Monza e Bologna sono stati tra le rivelazioni del torneo.