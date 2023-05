Dayane Mello, bikini esplosivo: tutti pazzi per le sue curve

La famosissima modella italobrasiliana, Dayane Mello, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di scatti in bikini alquanto bollenti

Manca sempre all’inizio della stagione più calda dell’anno. L’estate si avvicina a grandi falcate e, inevitabilmente, aumenta notevolmente la voglia di fiondarsi in qualche spiaggia, in modo da sfuggire per un po’ alle classiche e reiterate fatiche della vita quotidiana. Anche molti vip, ovviamente, hanno già cominciato a pensare alle proprie vacanze, fonti preziose di relax e divertimento.

A questa prestigiosa categoria, tra gli altri, appartiene anche Dayane Mello, ossia la famosa modella brasiliana (naturalizzata italiana) nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. Dunque, qualche mese fa ha compiuto 34 anni, ma il tempo non scalfisce minimamente la sua bellezza a dir poco strepitosa.

La carriera è cominciata quando la Mello era poco più che una bambina, dopo essere stata notata da un talent scout. A quel punto decise di trasferirsi in Cile, in seguito alla vittoria di un concorso di bellezza. In questo modo ebbe la possibilità di lavorare all’interno di una piccola agenzia di moda.

La base era già di alto livello, non a caso Dayane Mello divenne in breve tempo una delle modelle più richieste in America Latina.

Mentre il debutto ufficiale nella televisione italiana arrivò nell’autunno del 2014, prendendo parte – come concorrente – alla decima edizione del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Per chi non lo sapesse, inoltre, c’è pure un piccolo legame col mondo del calcio. La modella di origini sudamericane, infatti, è stata la fidanzata dell’attaccante Mario Balotelli, attualmente in forza al Sion nel massimo campionato svizzero.

A tal proposito, nel 2021 scoppiò un caso mediatico per via di alcune parole pronunciate dall’ex Inter al Grande Fratello Vip: “Dayane mi vuole lì dentro, poi però dice: ‘Basta basta, mi fai male‘”.

Il calciatore era intervenuto per salutare il fratello minore Enock, il quale è stato tra i concorrenti della quinta edizione del programma Mediaset sopra citato.

Dayane Mello, la foto in bikini è spaziale: fan scatenati

Il Codacons, associazione in difesa dei consumatori, chiese una sanzione nei confronti di Balotelli, ma l’Agcom (autorità per le garanzie nelle comunicazione) alla fine non punì il centravanti. Per giunta, mentre anche lei partecipava come concorrente a quella stessa edizione del Grande Fratello Vip, Mello venne a conoscenza della morte di suo fratello Lucas, avvenuta in Brasile a causa di un incidente stradale.

Ma nonostante la terribile e sconvolgente notizia, optò comunque per la permanenza sulla nave guidata da Alfonso Signorini. Insomma, Dayane Mello ne ha passate tante, però non intende smettere di deliziare i suoi numerosi fan attraverso la pubblicazione di foto che tolgono il fiato.

Ad esempio nelle scorse ore, Mello ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale – dove conta più di un milione di follower – un paio di immagini che la ritraggono in bikini ed esaltano le sue forme pazzesche.

Neanche a dirlo, le foto hanno decisamente catalizzato l’attenzione sui social, generando un traffico impressionante di commenti e like. Insomma, impossibile resistere alla meravigliosa Dayane Mello.