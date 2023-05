Juve, altra batosta in arrivo: firma col Bayern Monaco!

Brutte notizie anche sul fronte mercato per il club bianconero: il big potrebbe presto accasarsi al Bayern Monaco

Altro che stagione ‘folkloristica’, come l’ha definita Allegri. Quella della Juve è una stagione disastrosa, fatta di cocenti delusioni, di umiliazioni (come l’ultima, quella subìta sul campo dell’Empoli), di obiettivi non raggiunti – anche a causa della penalizzazione inflitta – e soprattuto di zero trofei in bacheca. Per il secondo anno consecutivo, per giunta…

L’incubo, oltretutto, potrebbe non essere ancora finito. È infatti atteso per il 15 giugno il pronunciamento della giustizia sportiva sulla manovra stipendi relativa alla stagione 2019-20 e sui rapporti ‘poco chiari’ con altri club in tema di trasferimenti.

E poi c’è l’UEFA, che potrebbe unilateralmente escludere il club bianconero da qualsivoglia competizione europea per due-tre anni. Il futuro appare dunque dipinto a tinte più che fosche.

Non bisogna poi sottovalutare, ma questo in casa Juve lo sanno bene, che la mancata partecipazione alla prossima Champions può dispiegare i suoi effetti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche da quello della supposta volontà di cambiare aria che potrebbe essere manifestata da qualche big.

In questo contesto, la pendente situazione di uno dei migliori giocatori di questa pur travagliata stagione si fa vieppiù delicata.

Era stato praticamente ceduto la scorsa estate. Il Manchester United era quasi sul punto di poterlo annunciare, visto che l’accordo col club bianconero era stato trovato.

Poi è intervenuta Veronique, mamma-agente di Adrien Rabiot, che con le sue richieste d’ingaggio aveva spaventato i Red Devils. L’affare saltò, con iniziale fastidio da parte dell’ambiente juventino.

Mai fumata nera fu però successivamente più benedetta dai tifosi della Vecchia Signora.

Il calciatore francese è stato protagonista di un’annata eccezionale: gol, assist, carismaa, leadership tecnica ed emotiva.

Peccato che il contratto in scadenza nel giugno 2023 sia ancora oggetto di discussione, con ampi periodi di vero e proprio stallo causati principalmente dalla stessa figura che aveva fatto saltare il passaggio del centrocampista alla corte di ten Hag.

Gela la Juve e si accorda col Bayern: Allegri mastica amaro

Mamma Veronique dà, mamma Veronique toglie, insomma. Lo status del transalpino, senza dubbio ora tra i migliori centrocampisti europei, merita uno stipendio adeguato, sostiene la madre di Rabiot.

Il problema è che tutti i sopralencati fattori potrebbero portare ad un ridimensionamento tecnico ed economico del sodalizio piemontese. Tradotto: non si può firmare alcun rinnovo alle cifre (10 milioni annui) chieste dalla famiglia del 28enne.

A questo punto Rabiot, ingolosito dalle offerte che arrivano da mezza Europa, potrebbe verosimilmente accettare l’offerta del Bayern Monaco, che lo sta corteggiando ormai da diverse settimane.

L’addio del ‘Duca’ non è mai stato così vicino. Allegri si prepara ad iniziare la nuova stagione – sempre che venga confermato alla guida del club – senza il suo alfiere migliore.