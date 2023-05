Juve, ora è esodo totale: via quattro big

Juventus, se non è rivoluzione davvero poco ci manca: alla fine di questa stagione saranno quattro i calciatori che lasceranno la società bianconera

Un periodo assolutamente non facile per la ‘Vecchia Signora’. Una serata completamente da dimenticare quella di lunedì 22 maggio. A pochi minuti dall’inizio del match la notizia che i tifosi bianconeri (e non solo) stavano aspettando: la nuova penalizzazione, questa vola di 10 punti, per la vicenda delle plusvalenze. Poi la netta ed umiliante sconfitta del ‘Castellani’ contro l’Empoli.

Molti calciatori si sono resi protagonisti di una partita a dir poco insufficiente. Alcuni di loro, infatti, rientrano nella lista di coloro che andranno via alla fine di questa stagione.

Oramai la società ha le idee fin troppo chiare ed è pronta a “sconvolgere” la squadra. In molti, infatti, sono coloro che faranno le valigie e svuoteranno l’armadietto.

Una umiliazione che difficilmente potrà essere dimenticata. I ragazzi di Allegri collezionano un’altra sconfitta in campionato. Una situazione per nulla facile. Adesso la qualificazione per l’Europa diventa quasi impossibile.

Juventus, in quattro pronti a fare le valigie: idee chiare della società

In ottica calciomercato, invece, pare che la società abbia le idee fin troppo chiare. Soprattutto dal punto di vista delle partenze. Nella lista figurano alcuni atleti che non faranno parte del progetto tecnico.

In attesa di capire quale sarà il futuro del tecnico livornese (sempre più in bilico), il club tira le prime somme.

I primi a lasciare due calciatori a lasciare la Juventus saranno i centrocampisti Adrien Rabiot e Leandro Paredes.

Il primo è in scadenza di contratto ed è affascinato all’idea di approdare in Premier League (dove è seguito da Manchester United e Chelsea) a parametro zero.

Il campione del Mondo argentino, invece, non verrà riscattato dal PSG.

Anche Alex Sandro è in scadenza, ma è scattata l’opzione rinnovo per un altro anno. Comunque la Juve, nello specifico il nuovo Ds (Giuntoli o Manna) potrebbe provare a trovare un accordo per una risoluzione dello stesso. Impresa non facile, il brasiliano guadagna ben 6 milioni netti.

Infine potrebbe tornare in patria Angel Di Maria: il ‘Fideo‘ è pronto a riabbracciare la squadra che lo ha fatto crescere e lanciato nel mondo del calcio, il Rosario Central.

Va detto, però, che in ottica Copa America 2024 Di Maria ambisce a giocare un altro anno in Europa: occhio al Barcellona, specie se in blaugrana dovesse tornare l’amico Leo Messi…