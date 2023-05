Juve shock: doppia penalizzazione!

Non finiscono i guai in casa Juventus con i bianconeri che rischiano una nuova penalizzazione anche per la prossima stagione.

Arrivata la penalizzazione di 10 punti, la Juventus cercherà nelle ultime due giornate di campionato di garantirsi una posizione nelle coppe europee in vista della prossima stagione. I problemi però potrebbero non essere finiti qui.

Nella giornata di lunedì è arrivata la sentenza che ha scosso l’ambiente Juventus con gli uomini di Allegri che hanno poi perso la partita contro l’Empoli mettendo ancora più in difficoltà i bianconeri.

Juventus che ora mantiene ancora vive delle pochissime speranze di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, anche se servirà un intreccio di risultati nelle ultime due giornate di campionato per permettere ai bianconeri di chiudere tra le prime quattro.

Gli uomini di Allegri potrebbero però trovarsi di fronte ad altri problemi dal punto di vista giudiziario nel prossimo mese.

Juventus, ancora guai: rischio nuova penalizzazione

L’avvocato Mattia Grassani ha parlato a TVPLAY_CMIT facendo il punto sulla situazione bianconera aprendo anche ad una possibile penalizzazione in vista della prossima stagione. Un’eventualità che rischierebbe di compromettere anche il prossimo campionato per la vecchia signora.

Il legale ha aperto ad una possibilità di vedere gli uomini di Allegri partire con un handicap anche in vista della prossima stagione.

“I verdetti del prossimo 15 giugno saranno quelli definitivi perché la Juventus avrà già fatto ricorso. Il deferimento prende in considerazione la manovra stipendi e rapporti non chiari con alcuni agenti. Questo deferimento potrebbe portare una nuova penalizzazione per la Juventus che rischierebbe quindi di partire con un segno meno in vista del prossimo campionato“.

Commentando la sanzione che ha tolto dieci punti ai bianconeri, Grassani si è così espresso: “Il meno dieci inflitto alla Juve – ha proseguito a TVPLAY_CMIT – sembra essere ormai uno standard definitivo”.

I bianconeri faranno sicuramente ricorso ma appare ormai certo che dovranno fare i conti con il meno dieci per questa stagione. La speranza per la Juventus è quella di non dover partire nel prossimo campionato con una penalizzazione che possa compromettere anche un’altra stagione.

Nel frattempo prosegue la rivoluzione in casa Juventus dal punto di vista tecnico e dirigenziale. Si continua a cercare di portare in bianconero Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo del Napoli sembra convinto di accettare la proposta bianconera anche se De Laurentiis non vorrebbe liberare tanto facilmente il dirigente che è legato alla squadra partenopea per un’altra stagione, fino al giugno del 2024.