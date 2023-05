Juventus, non solo Milinkovic: la beffa è doppia

Non arrivano buone notizie per il futuro calciomercato della Juventus: non solo Milinkovic-Savic, doppio addio ai bianconeri

Uno dei sogni di mercato della Juventus è certamente Sergej Milinkovic-Savic, profilo che col passare degli anni nella Capitale ha dimostrato un livello da vero top player.

Il serbo, in scadenza tra un anno con la Lazio di Claudio Lotito, è stato in più occasioni vicino a trasferirsi a Torino.

Le resistenze del patron dei capitolini, però, alla fine ha sempre avuto la meglio rimandando un’eventuale proposta ufficiale da parte della ‘Vecchia Signora’. Ed in un periodo nel quale la Juve ha tutta l’intenzione di ricostruire per tornare ai vertici sia in Italia che in Europa, il nome di Milinkovic-Savic rischia seriamente di sfumare. Stavolta, per sempre.

Perchè c’è un’altra società, le cui disponibilità economiche sono estremamente superiori a quelle del club torinese (che, per giunta, l’anno prossimo nemmeno farà la Champions) e che sembrerebbe ritornata ad interessarsi all’ex Genk, reduce da una buona (non eccellente) stagione con i biancocelesti.

Si tratta del PSG che, dopo aver deluso ancora una volta in Champions League, ripartirà a suon di grandissimi colpi in ogni zona del campo.

Calciomercato Juventus, doppio ko in arrivo

Una pessima notizia per Allegri e la Juventus, che sul serbo sembravano pronti a puntare forte per far fare il salto di qualità ad una mediana che nell’attuale stagione – ad eccezione di Rabiot – ha registrato più prestazioni deludenti che giornate memorabili.

Ma la ‘beffa’ Milinkovic-Savic, a sorpresa, potrebbe non essere la sola per la ‘Vecchia Signora’.

Perchè se è vero che la Lazio è disposta a cedere il suo gioiello in estate, è altrettanto vero che la dirigenza romana ha già pronto un grande nome per rimpiazzare il classe ’95.

Fari puntati a Sassuolo, dove Davide Frattesi sarebbe il nome perfetto da regalare a Sarri per mantenere alta la qualità del centrocampo della sua Lazio.

Come all’Inter, il gioiellino romano è accostato ormai da anni ai colori bianconeri. La Juventus, nell’idea di rendere più ‘azzurra’ la rosa a disposizione di Allegri, non ha mai smesso di pensare alla proposta da avanzare a Carnevali per prendersi Frattesi.

Ma, in questo caso, il 22enne romano farebbe ritorno nella capitale finendo però per passare alla Lazio: un doppio colpo mancato che rischierebbe davvero di fare male.

Da Torino, tuttavia, sperano di poter rimediare. Ma intanto sia Milinkovic-Savic che Frattesi possono allontanarsi una volta per tutte dalla possibilità di vestire la maglia della Juventus.