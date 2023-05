L’Inter fa il ‘due per due’: Juventus al tappeto

L’Inter nel calciomercato sta arrivando in volata, superando i bianconeri nella corsa a due calciatori italiani da inserire come prossimi titolari

Beppe Marotta vuole chiudere l’affare prima della sua ex squadra, i nerazzurri sanno come la rosa di Inzaghi può essere potenziata inserendo anche qualche elemento importante per il futuro della Nazionale italiana.

La finale di Champions League ha riaperto l’appetito sul mercato. Marotta ha capito come l’Inter non sia da rifare, di certo servirà qualche ulteriore innesto per potenziare la squadra.

La finale conquistata contro il Manchester City è un incentivo di fiducia, ma porterà anche a un buon innesto economico.

Arriveranno altri quindici milioni di euro dall’Uefa e, in generale, in questa stagione i nerazzurri ne incasseranno più di cento, considerando anche la biglietteria (solo il derby ha portato nelle casse 12 mln di euro).

Marotta vuole concedersi due colpi, l’Inter può arrivare in volata battendo la Juventus. Simone Inzaghi ha già dato il suo ok, possono arrivare a Milano nella prossima stagione e avere un posto da titolare.

Due colpi per l’Inter, Juve superata

I nerazzurri vanno veloce e non vogliono perdere tempo. Seguono due calciatori importanti, già protagonisti con la Nazionale di Roberto Mancini, quindi già svezzati ad alti livelli. Ideali per inserirsi in rosa e di proprietà di due club amici: le condizioni sono ideali per compiere il doppio affare.

L’Inter punta Scalvini e Frattesi, due innesti di grande qualità e soprattutto molto giovani.

Il club nerazzurro sul mercato anticipa la Juve, lo fa in netto anticipo su due gioielli già affermati.

Scalvini è alla terza stagione tra i professionisti, ma ha già dimostrato un grande talento con la maglia dell’Atalanta e ne è diventato un simbolo.

Frattesi invece da due stagioni a Sassuolo è cresciuto notevolmente, ha segnato undici gol in neroverde e punta al salto di qualità.

La Juve può essere battuta nella corsa, ma ci saranno anche tante questioni sul lato economico da affrontare. In primis, il costo complessivo delle operazioni è stimato in 70 milioni di euro. Cifra che al momento non ha l’Inter sull’unghia, ma può essere racimolata vendendo qualche pezzo pregiato.

Onana e Brozovic possono partire, porterebbero entrambi una grande plusvalenza finanziando il doppio colpo italiano.

Per Scalvini e Frattesi, tra l’altro, l’Inter può giocarsi qualche contropartita, come il centrocampista Fabbian e la punta Esposito, quotati sui dieci milioni di euro entrambi.