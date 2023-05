Offerta da Inter e Juventus: il giocatore deve scegliere

Inter e Juventus pronte a darsi battaglia per un grande colpo direttamente dalla Spagna: adesso il big deve solo fare la sua scelta

Non è una novità che Inter e Juventus, nel corso degli anni, siano spesso e volentieri finite a duellare per medesimi obiettivi di mercato. E l’estate che sta per avvicinarsi potrebbe, ancora una volta, mettere nerazzurri e bianconeri gli uni di fronte agli altri.

La stagione della ‘Beneamata’ è stata fino a questo momento sorprendente ed i tifosi dell’Inter, sperano, possa continuare ad esserlo in previsione della super finale di Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Dall’altra parte c’è la ‘Vecchia Signora’ che non vive, invece, un momento facile. La batosta con l’Empoli in campo e lontano dal rettangolo verde la nuova penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie lontano – stavolta di 10 punti – non hanno fatto vivere ore di serenità nè a Massimiliano Allegri nè al gruppo bianconero.

Ma, intanto, sembra proprio che il mercato possa tornare a monopolizzare l’attenzione, per entrambe le big italiane. Secondo quanto viene riferito da ‘Sport’, uno degli obiettivi di Inter e Juventus per la prossima stagione potrebbe arrivare direttamente da uno dei top club spagnoli più importanti al mondo.

Occhi in casa Barcellona dove, nerazzurri e bianconeri, nel corso degli ultimi anni hanno posto l’attenzione alla ricerca dei giusti affari e le occasioni che il mercato poteva presentare.

Inter-Juve, derby per il big del Barcellona

Il nome che anima ambedue le big di Serie A per la prossima estate è quello di Jordi Alba, in scadenza nel 2024 con i catalani. Il terzino spagnolo negli anni ha sempre avuto la titolarità indiscussa sulla fascia sinistra, nonostante i continui arrivi decisi da J0an Laporta.

Quest’anno, però, qualcosa è cambiato. Perchè l’esplosione di Alejandro Baldè ha ridotto lo spazio della storia bandiera del Barcellona, per il quale le sirene dell’addio tornano con decisione.

In primis l’Inter che già la scorsa estate era stata vicinissima alla firma dell’esperto laterale, in prestito. Uno scenario poi sfumato nelle ultime ore di mercato: la ‘Beneamata’, però, non ha mai smesso di pensare ad un colpo ad effetto importante come può essere proprio Jordi Alba.

Per la ‘Vecchia Signora’, invece, la situazione è diversa. Perchè la Juventus vuole tornare a splendere nel più breve tempo possibile, anche in Europa.

Ed uno come Jordi Alba, nonostante l’opzione di rinnovo esercitata da Alex Sandro per rimanere un altro anno alla Juventus, farebbe decisamente comodo ad Allegri nell’annata calcistica che rischia di essere molto complicata per i colori bianconeri.

Adesso l’ultima parola spetterà chiaramente a Jordi Alba che dovrà decidere se arrivare a scadenza contrattuale tra poco più di un anno o se, nelle prossime settimane, cominciare a discutere con Inter o Juventus del suo futuro in Serie A. Quest’anno, con la squadra di Xavi, per il terzino 29 presenze complessive con 2 gol e 6 assist vincenti.