Serie A: Al-Khelaifi ha comprato il club, c’è anche l’annuncio

La Serie A si prepara ad un ulteriore colpo a sorpresa che può permettere al nostro campionato di fare un passo in avanti davvero importante. Al-Khelaifi, attuale presidente del Paris Saint Germain, è pronto a comprare il club e, dopo le ultime indiscrezioni, arriva anche l’annuncio ufficiale del diretto interessato.

La Serie A spalanca le braccia per accogliere uno dei personaggi attualmente più influenti del mondo del calcio. Al-Khelaifi, infatti, attuale presidente e numero uno del Paris Saint Germain, è ad un passo dall’acquistare il club. La notizia, come è normale che sia vista la portata dei personaggi e della società coinvolta, ha fatto in poco tempo il giro del mondo. I tifosi a questo punto si sentono autorizzati a sognare in grande, visto lo straordinario lavoro fatto negli anni nel PSG, un club che fino a 15 anni fa di certo non aveva il blasone ed il fascino che vanta ora.

Al-Khelaifi sbarca in Serie A

Non è certamente un momento facile per il nostro calcio, dal momento che sono diversi i punti interrogativi. A partire dalla situazione in casa Juventus fino ad arrivare alla Sampdoria, ormai sull’orlo del baratro ed aggrappata ad una speranza. In uno scenario del genere, però, arriva un raggio di sole a dir poco improvviso.

E’ di oggi, infatti, la notizia che vede Nasser Al-Khelaifi, secondo il quotidiano francese “L’Equipe“, vicino all’acquisto della Sampdoria. Inizialmente bollata da tutti come una bufala, l’indiscrezione è gradualmente diventata una notizia a tutti gli effetti, con la trattativa che pare stia andando davvero a gonfie vele, complici anche le infinite risorse economiche del businessman in questione. Ed ora è arrivato anche l’annuncio. Qatar Sports Investments, il fondo qatariota che fa capo proprio ad Al-Khelaifi, ha confermato di essere in trattativa per l’acquisto di una partecipazione nella Sampdoria.

Al-Khelaifi compra la Sampdoria

L’intenzione dell’imprenditore è quella di allargare il suo impero nel mondo del calcio. Oltre al PSG, infatti, possiede quote pari al 22% anche nel Braga ed ora ha messo nel mirino la Sampdoria. La sua intenzione, in tal senso, è quella di acquistare un pacchetto di quote del club genovese affiancando, per così dire, Andrea Radrizzani, che sta vendendo il Leeds e che ora punta ad investire sulla nostra Serie A.