Stella della Roma si trasferisce a Milano: Mourinho furioso

Un giocatore molto importante della Roma può lasciare la Capitale, per lui arrivano sirene da Milano: Mourinho non ci sta

La stagione attuale della Roma ha vissuto tra alti e bassi e diverse contraddizioni e polemiche.

Un rendimento altalenante in campionato, con il piazzamento Champions che si è allontanato nelle ultime settimane, una uscita dalla Coppa Italia rovinosa e contro un avversario alla portata come la Cremonese, i vari ‘casi’ di cui è stato protagonista Mourinho a vari livelli.

Ma anche una cavalcata europea di tutto rispetto e la seconda finale continentale consecutiva, che da’ l’occasione di giocarsi un trofeo di grande prestigio.

Dopo la vittoria dello scorso anno in Conference League, la Roma ci riprova quest’anno in Europa League.

Dopo un percorso non facile, i giallorossi si sono guadagnati l’ultimo atto a Budapest, dove sfideranno il Siviglia, vero e proprio habituè della competizione con ben sei vittorie negli ultimi tre lustri. In palio non c’è soltanto il trofeo, ma anche la possibilità di qualificarsi per i gironi della Champions League, da teste di serie tra l’altro.

Due trofei europei in due anni da parte di Mourinho, in una piazza rimasta lungamente a digiuno, sarebbero un ottimo bilancio per l’avventura del portoghese. Sul quale però aleggia la possibilità di un addio.

Gli ‘scontri’ a distanza con la proprietà sul mercato e sulle ambizioni potrebbero aver minato il rapporto in maniera definitiva. Non è un caso che i rumours sul futuro dello Special One stiano progressivamente aumentando. E potrebbero incidere anche diversi addii da parte dei suoi.

Roma, niente rinnovo e addio a zero: Milano chiama

Tra i tanti protagonisti in giallorosso, ce n’è uno che sembra ormai destinato alla partenza. Un qualcosa che non può di certo far felice Mourinho, che può vederlo partire in direzione Milano.

Si tratta di Stephan El Shaarawy, il cui contratto è in scadenza a giugno e dunque si tratterebbe di un parametro zero assolutamente appetibile.

Le sue doti non sono mai state messe in discussione e in questi anni, dal 2016 in poi, ha dato molto alla causa capitolina.

Anche quest’anno, specie nella seconda parte di stagione, è spesso stato decisivo, con 8 gol e 2 assist totali che hanno dato una mano concreta al percorso giallorosso. Su di lui, occhio all’interessamento, secondo ‘Tuttosport’, del Milan, che vorrebbe riportarlo ‘a casa’, ma anche dell’Inter, che potrebbe usarlo come jolly a tutta fascia oltre che nel ruolo di mezza punta.