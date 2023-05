Zaira infiamma Cannes: vestito trasparente e scollato

Zaira Nara stella di primissima grandezza al Festival di Cannes, in Costa Azzurra la sorella di Wanda sfoggia un abito totalmente illegale

La bellezza e la sensualità di Wanda Nara sono entrate nella leggenda, ma anche quelle di sua sorella Zaira, decisamente, non scherzano. E così, se l’ex lady Icardi è una delle principali celebrità della community, abbiamo imparato a conoscere anche l’altra bellezza di famiglia, sempre più capace di infiammare a sua volta la fantasia degli ammiratori.

La somiglianza tra Wanda e Zaira si avverte principalmente per quanto concerne lo sguardo magnetico e i lineamenti del volto. Per il resto, le due sorelle appaiono piuttosto diverse. Ma ugualmente irresistibili e seducenti, ognuna a modo proprio. Delle curve giunoniche ed esplosive di Wanda sappiamo molto bene, la silhouette di Zaira è maggiormente slanciata e sinuosa ma non per questo meno prorompente.

Anche la ‘minore’ di casa Nara (è di un anno più piccola di Wanda) sa sempre come attirare l’attenzione e sui social è una vera star, con un seguito da oltre 5 milioni e mezzo su Instagram.

Davvero molto nota in Argentina come modella, attrice e showgirl, ma anche in Europa sta facendo proseliti e conquistandosi un pubblico molto vasto. Che in occasione degli scatti di questi giorni si sta producendo in vere e proprie ovazioni.

Zaira Nara incendia i social e il red carpet: si vede tutto, trasparenza e spacco devastanti

Un termine da usare non a caso, è tutto vero. Zaira si trova infatti in Costa Azzurra per il Festival di Cannes, uno degli eventi più glam a livello internazionale. E da testimonial pubblicitaria, sta lasciando il segno, con una lunga serie di post davvero da urlo. In particolare, questo, tra i suoi abiti, fa sgranare gli occhi.

Abito trasparente che accende la tentazione dello zoom e mette in evidenza tutti i suoi dettagli più sensuali. La scollatura attira l’attenzione, ma forse ancora meglio fa lo spacco praticamente inguinale.

Una visione super provocante che inevitabilmente scatena like e commenti degli ammiratori a tutto spiano. La fantasia e la passione dei fan viaggiano fortissime, Zaira ancora una volta dimostra di non essere per niente da meno da sua sorella Wanda. A questo punto, la ‘scelta’ tra le due sorelle si fa sempre più difficile nel cuore dei followers.