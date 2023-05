Blitz improvviso, Cuadrado firma subito: dove giocherà l’anno prossimo

La Juventus è impegnata nella costruzione della squadra per la prossima stagione, dalle conferme fino ai nuovi arrivi in casa bianconera

La Juventus sta cercando di pianificare il futuro già in queste settimane, con una stagione che ormai sembra ridotta a un risultato negativo per la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juve ha ricevuto nei giorni scorsi la seconda penalizzazione della stagione, questa volta di 10 punti, che hanno riportato Vlahovic e compagni fuori dalla zona europea.

I bianconeri, però, nonostante la sconfitta rimediata in quel di Empoli, per 4-1, possono ancora lottare per provare a giocare la Conference League, o l’Europa League, nella prossima stagione. A meno di una esclusione dalla UEFA…

La dirigenza, in assenza della Champions, probabilmente deciderà di rifondare la rosa, facendo un mix tra giovani ed esperti.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità su queste situazioni.

Calciomercato Juventus: Cuadrado potrebbe restare, Di Maria dice addio

L’idea bianconera è, appunto, quella di rifondare la rosa, mantenendo però qualche giocatore esperto. Uno di questi potrebbe essere l’esterno Juan Cuadrado.

Secondo quanto riporta la redazione di TuttoJuve, la dirigenza starebbe pensando al suo rinnovo contrattuale, anche se attravertso un’offerta ribassata rispetto all’ingaggio che percepisce oggi l’ex Udinese e Lecce. Ovvero circa 4 milioni di euro netti.

A proposito di big, ad Angel Di Maria non verrà prolungato il contratto in scadenza alla fine della stagione. Settimane fa l’accordo sembrava vicino, poi i dissaporti tra l’argentino e Allegri e l’addio alla Champions hanno spinto la società targata Exor a prendere questa decisione.

Quest’anno l Fideo ha tentennato a Torino, tanti problemi fisici e poche grandi prestazioni per lui, oltre a qualche parola di troppo pare dopo la gara giocata in Europa League a Siviglia. I bianconeri a questo punto si butteranno su un nuovo esterno per la prossima stagione, presumibilmente molto più giovane dell’ex Paris Saint-Germain.

Il futuro di Di Maria potrebbe essere ancora in Europa, visto che lui punta a giocare la Copa America in programma nell’estate 2024. In tal senso occhio al Barcellona, specie se in Catalogna dovesse far ritorno il suo grande amico nonché suo capitano nell’Albiceleste Leo Messi.

Laporta e il suo staff sono al lavoro per cercare di riprendersi ‘La Pulce’, che sicuramente non prolungherà con il PSG. L’argentino ha però sul tavolo una mega proposta dall’Arabia Saudita, precisamente dall’Al-Hilal, cioè la squadra rivale dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.