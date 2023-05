Brozovic ‘regala’ l’erede di Skriniar: scambio folle

Prende corpo il clamoroso intreccio di mercato tra Inter e Barcellona: decisivo Brozovic, ecco il super colpo per la difesa nerazzurra

Sono ore di festa in casa Inter che ha battuto in rimonta la Fiorentina conquistando la Coppa Italia 2022/23, per la gioia di Simone Inzaghi. Un altro grandissimo match, il più importante della stagione, è però sempre più vicino.

Il duello col Manchester City di Pep Guardiola rimane lì, sullo sfondo, ad una manciata di giorni dal fischio d’inizio. Ed intanto in casa Inter si pensa già al calciomercato e a quelle che saranno le operazioni atte a rivoluzionare la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino.

L’intreccio più interessante per l’immediato futuro potrebbe essere quello col Barcellona di Joan Laporta: ed il motivo è molto semplice. I rapporti tra le dirigenze di Inter e Barcellona sono notoriamente buoni, al punto che lo scorso gennaio – solo per un soffio – è sfumato lo scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic.

Ecco, proprio il regista croato rimane uno dei nomi potenzialmente cedibili dalla società di Steven Zhang ed il club di Laporta non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparata in caso di partenza dell’ex Dinamo Zagabria.

Brozovic continua a piacere tanto al presidente Joan Laporta che, durante il prossimo calciomercato estivo, potrebbe tornare alla carica.

Ma tutto partirà dal ritorno di Leo Messi in blaugrana: il Barcellona però dovrà compiere diverse sacrifici per potersi permettere che il figliol prodigo ritorni a casa dopo due anni al PSG.

I catalani, per esigenze di cassa e liberare parte del monte ingaggi, potrebbero mettere sul mercato uno dei nomi di spiacco della squadra di Xavi.

Brozovic al Barcellona: la nuova offerta all’Inter

Si parla del francese Jules Koundè, centrale e all’occorrenza terzino destro che il Barcellona ha acquistato un anno fa dal Siviglia per 50 milioni di euro. L’idea di Laporta potrebbe essere quella di offrire il difensore all’Inter che, al momento, non ha ancora trovato il rimpiazzo di livello per Milan Skriniar.

Lo slovacco è da mesi promesso sposo del PSG e lascerà al centro della retroguardia di Simone Inzaghi un vuoto complicato da colmare.

La società spagnola chiederebbe 25-30 milioni per lasciarlo partire, cifra che Marotta e Ausilio non hanno intenzione di spendere per il 24enne di Parigi. La soluzione, riprendendo il destino di Brozovic in mano, potrebbe riguardare proprio l’eventuale scambio tra il centrale ed il centrocampista croato, che l’Inter valuta proprio 30 milioni di euro.

La dirigenza della ‘Beneamata’, però, ha le idee chiare per un’eventuale operazione di scambio. Ed il nome preferito per un’operazione che interessi Brozovic continua ad essere quello di Franck Kessie, che l’Inter preferirebbe a Koundè.

Situazione comunque in divenire e da monitorare, ma gli affari tra i nerazzurri ed il Barcellona potrebbero iniziare a decollare nelle prossime settimane. Da Koundè al regista croato, passando per Kessie: la situazione rischia di farsi bollente.